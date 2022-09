Propaganda è una parola che tutti hanno sentito dire e magari hanno anche usato, ma cosa vuole dire? Vediamolo insieme.

La parola abilismo è stata attestata per la prima volta nel 2006 in un articolo presente in “Studi culturali, Rivista quadrimestrale”. Da questo momento in avanti ha iniziato a diffondersi e ad entrare nel vocabolario italiano pian piano. Nel 2020 c’è stata l’affermazione del termine che è anche stato riconosciuto dall’Accademia della Crusca. Vediamo qual è il suo significato e alcuni esempi d’uso.

Origini : deriva dall’angloamericano ableism, derivato di able con l’aggiunta del suffisso –ism. La parola in italiano è riprodotta con degli elementi che corrispondono ad abile e –ismo.

: deriva dall’angloamericano ableism, derivato di able con l’aggiunta del suffisso –ism. La parola in italiano è riprodotta con degli elementi che corrispondono ad abile e –ismo. Quando si usa : per intendere discriminazioni, pregiudizi e marginalizzazione nei confronti delle persone disabili.

: per intendere discriminazioni, pregiudizi e marginalizzazione nei confronti delle persone disabili. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: Italia.

Il significato di abilismo

Il termine abilismo deriva dalla parola inglese ableism che è stata coniata negli anni Ottanta nell’ambito dei Disability Studies (ossia studi sulla disabilità). Sviluppatasi quindi in un ambito accademico, l’espressione ha pian piano iniziato ad essere usata anche comunemente. È arrivata in Italia negli anni Duemila e la prima attestazione scritta del calco formale italianizzato è del 2006.

Il vocabolo si utilizza quando si parla di discriminazione, pregiudizi e marginalizzazione nei confronti delle persone disabili. Rientrano in questa sfera azioni e comportamenti di diverso tipo che possono essere più o meno evidenti e a volte anche inconsapevoli. Il pietismo, la spettacolarizzazione e gli atteggiamenti paternalistici ne fanno di certo parte.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere nello specifico cosa significo questa nuova parola italiana.

“L’abilismo è un problema spesso fin troppo sottovalutato: meriterebbe assolutamente di essere conosciuto da tutti quanti”.

“Contrastare l’abilismo è fondamentale per garantire a tutti di vivere con la massima serenità possibile”.

“Anche Manuel Bortuzzo ha subito abilismo da quanto è costretto alla sedia a rotelle”.

