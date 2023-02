Water Walker: cos’è, come funziona e quali sono i benefici del tapis roulant acquatico che sta spopolando in tutto il mondo.

Non è un semplice tapis roulant, né acqua gym, bensì una sorta di unione tra le due cose. Si chiama Water Walker ed è un nuovo tapis roulant acquatico che sta spopolando in Giappone grazie ai suoi benefici straordinari per corpo e mente. Di cosa si tratta? Di un semplice tapis roulant con quattro superfici laterali e uno alla base, con un nastro che scorre e su cui si può sia camminare che correre. Il tutto mentre si è comodamente immersi in acqua. Scopriamo insieme come funziona e quali sono i suoi benefici.

Water Walker: come funziona

Il nuovo tapis roulant ‘subacqueo’ nasce a Osaka, in Giappone, e permette di fare movimento mentre si è immersi in acqua, faticando in maniera differente rispetto a quanto accade quando si è ‘a secco’, magari a casa. Grazie a questo nuovo tapis roulant possono fare movimento fisico anche coloro che, per un motivo o per un altro, non possono permettersi sessioni intense.

Tapis roulant acquatico

Ma come funziona nel dettaglio il Water Walker? Si tratta di un attrezzo che può essere utilizzato in solitaria, e non in sessioni di gruppo, come accade per l’Aquagym. Di fatto basta azionare il tappeto nella velocità che si vuole e cominciar e camminare o correre come se si fosse al di fuori dell’acqua, senza perdere tempo e senza nemmeno bagnarsi i capelli.

Per quanto riguarda la durata di una sessione, non dovrebbe essere inferiore ai 45 minuti, da replicare costantemente almeno due o tre volte a settimana, a seconda dei bisogni del proprio corpo. Dal punto di vista pratico, invece, andrebbe svolto con l’aiuto di un esperto che possa correggere eventuali errori di postura o di sollevamento delle gambe, e contestualmente suggerire l’utilizzo di attrezzi come pesetti o cavigliere per rafforzare gli arti inferiori.

I benefici del Water Walker

Se il suo funzionamento è quanto di più semplice si possa immaginare, questo non vuol dire che serva a poco. Anzi, i suoi benefici sono innumerevoli, e non solo per quanto riguarda la salute. Il Water Walker ha anche una funzione estetica: modella il corpo e permette di praticare jogging anche se si hanno problemi alle articolazioni o di schiena. Questo comporta miglioramenti a livello linfatico e di ritorno venoso, ma anche per quel che riguarda gli inestetismi della cellulite e altri problemi collegati alla cattiva circolazione.

Oltre a rafforzare le gambe, il Water Walker permette alle donne di mettere a tono la zona laterale della coscia e la zona quadricipitale, spesso difficile da armonizzare e tonificare, riducendo anche le cosiddette “maniglie dell’amore”, la zona del fianco destro e sinistro o all’altezza dei lombi in cui spesso di concentra il tessuto adiposo.

Parlando più nel dettaglio dei benefici, questo tipo di tapis roulant migliora il tono muscolare e consente di perdere peso in maniera graduale, facendo bruciare moltissime calorie senza caricare le articolazioni. Si tratta infatti di un allenamento a basso impatto. Permette inoltre di velocizzare i tempi di riabilitazione, specialmente per gli arti inferiori, e comporta grandi benefici per il sistema cardiocircolatorio.

Un allenamento che migliora il respiro e che aiuta anche a livello mentale. Permette infatti di alleviare lo stress e rasserenare il nostro sistema nervoso, sia centrale che periferico. Insomma, si tratta di una pratica che potrebbe migliorare a 360 gradi la vita di moltissime persone e che, con tutta probabilità, si diffonderà presto anche al di fuori del Giappone.

