Qual è il significato di Un bel viaggio degli Articolo 31? La canzone segna il ritorno di J-Ax e Dj Jad, nonché il loro primo Sanremo insieme.

Gli Articolo 31, ovvero J-Ax e Dj Jad, non sono solo tornati insieme ma hanno anche deciso di partecipare per la prima volta al Festival di Sanremo 2023. Per l’importante occasione, hanno scelto di portare sul palco dell’Ariston una canzone che promette di diventare un tormentone: Un bel viaggio. Vediamo il significato e il testo.

Un bel viaggio degli Articolo 31: il significato della canzone

Un bel viaggio è la canzone che gli Articolo 31 hanno scelto per debuttare al Festival di Sanremo 2023. J-Ax e Dj Jad calcano per la prima volta il palco dell’Ariston con un brano che racconta la loro storia, dagli inizi alla reunion, passando per la lite che li ha portati a scegliere la carriera da solisti. Rispetto al 1990, anno del debutto, sono cambiati tanto e, nel bene e nel male, sono diventati grandi. Un testo nostalgico, che parla di errori, orgoglio e di un’amicizia ritrovata.

“Io e te scappati da un quartiere velenoso,

A differenza loro abbiamo trasformato

L’eternit in oro“.

Gli Articolo 31 ripercorrono gli inizi della loro carriera, con la voglia di emergere e la confusione che inevitabilmente il successo porta con sé. “All’inizio era una pacchia“, poi è subentrata l’ansia di dover “mandare avanti la baracca“. Così J-Ax e Dj Jad si sono separati e hanno “scritto il manuale su come trasformare un socio in un rivale“.

“Ci siamo odiati davvero,

Lei t’ha lasciato e ridevo,

Tua mamma è volata in cielo

E al funerale non c’ero“.

Un bel viaggio racconta il rapporto tra J-Ax e Dj Jad senza fare sconti a nessuno dei due. Eppure, diventati grandi, gli Articolo 31 tornano ad essere amici e mandano all’altro mondo il maledetto “orgoglio” che li ha tenuti lontani. “Siamo stati due coglioni infatti funzioniamo in coppia“, ammettono sottolineando che, nonostante tutto, è stato un bel viaggio.

Un bel viaggio: il testo della canzone

Com’eravamo belli

In queste vecchie foto,

Due martelli…

