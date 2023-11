L’Italia ha vinto la Coppa Davis 2023 portando a casa un ricchissimo montepremi: ecco i guadagni dei campioni azzurri.

47 anni dopo, la Coppa Davis nel 2023 torna in Italia. Per la seconda volta gli azzurri sono riusciti a conquistare il trofeo più antico del mondo del tennis. Dopo aver superato la Serbia di Djokovic, nella giornata del 26 novembre a Malaga la squadra capitanata da Filippo Volandri ha battuto nettamente in finale l’Australia di Lleyton Hewitt, portando a casa non solo la storica ‘insalatiera’, ma anche un ricchissimo montepremi.

Con la vittoria del trofeo, gli azzurri non hanno infatti solo conquistato la gloria eterna, al pari delle leggende che nel 1976 vinsero la prima Davis italiana, ma anche un bell’assegno, con parecchi zeri. Scopriamo insieme quali sono i guadagni dei cinque ‘moschettieri’ azzurri dopo questa impresa destinata a rimanere per sempre nella storia del nostro sport.

Montepremi Coppa Davis 2023: quanto hanno guadagnato gli italiani

Gli appassionati di tennis sanno bene quanto in questo sport, ad altissimi livelli, circolino cifre molto importanti, in molti casi esorbitanti. Se i grandi tornei dell’Atp vantano montepremi spesso da 2-3 milioni di euro, anche la Coppa Davis può permettersi un montepremi molto ricco, in grado di garantire guadagni molto cospicui alla squadra che si aggiudicano il torneo.

Filippo Volandri

I cinque giocatori convocati da capitan Volandri per le Finals potranno dividersi in particolare un premio pari a 1 milione e 600mila euro. Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli porteranno quindi a casa un bell’assegno da 320mila euro a testa. Non proprio pochi.

Montepremi Coppa Davis: i guadagni step dopo step

Va detto che l’assegno non è stato conquistato solo tramite la vittoria. L’intero percorso della squadra ha portato infatti a far crescere, match dopo match, il proprio bottino. Già superando l’Olanda nei quarti di finale gli azzurri si erano infatti assicurati 860mila euro (mentre la federazione aveva portato a casa 405mila euro).

La vittoria con la Serbia in semifinale aveva poi fatto lievitare il montepremi azzurro a 1 milione di euro per i giocatori e a 505mila euro per la Federtennis. Cifre molto importanti che si sono stabilizzate a 1,6 milioni di euro per i ragazzi e a 833mila euro per la federazione.

Una bellissima soddisfazione sportiva ed economica per l’intero movimento tennistico italiano, maschile e non solo. Va infatti ricordato che anche la squadra azzurra al femminile quest’anno ha regalato grandi emozioni, poche settimane fa, perdendo solo la finale in Billie Jean King Cup (l’equivalente della Davis) a Siviglia contro il Canada.

In tutto questo, può comunque consolarsi anche l’Australia. Arrivando fino all’atto conclusivo del torneo, i ‘canguri’ capitanati da Hewitt sono riusciti infatti ad assicurarsi 1,1 milioni di euro, con circa 570mila euro per la federazione australiana.