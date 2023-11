Qual è il significato di Mare aperto di Mara Sattei? La canzone parla del bisogno di perdersi per poi ritrovarsi.

Dopo Piango in discoteca, Mara Sattei è tornata dai fan con Mare aperto. Una canzone diversa rispetto alle altre, che porta sulla scena un argomento profondo e complicato: il bisogno di perdersi per poi ritrovarsi. Vediamo il significato e il testo del brano.

Mare aperto di Mara Sattei: il significato della canzone

Uscita il 24 novembre 2023, Mare aperto è la nuova canzone di Mara Sattei. Prodotto da Enrico Brun, il brano utilizza la vastità senza fine del mare come metafora dei pensieri che affollano la mente di tutti noi. Un singolo profondo, che analizza anche quanto sia difficile perdersi quando ci si ritrova immersi in una tempesta.

“La voce mia un eco tra le stelle

Un urlo di chi ha torto

E io guardo te ma uguale tra la gente“.

Sentirsi ferma ma in movimento, con mille pensieri che attraversano la mente. Come si fa a spiegare cosa significa avere il “cuore in mare aperto“?

“Il cielo lo dipingo

Tra sogni e riflessi

E dico

Io respiro vivo dentro un’astronave“.

Un “urlo distorto“, che non richiama la folla di gente. Eppure, è un grido di aiuto perché perdersi è facilissimo, soprattutto durante le burrasche. Allo stesso tempo, perdersi è anche una necessità, talvolta è l’unico modo per ritrovarsi.

“È che non mi riconosco

Mentre fuori in bilico ci piove addosso e

Siamo soli giù di botto“.

Mara Sattei ha parlato così della sua nuova canzone: “Mare Aperto è un brano che parla di vita. Sono nata al mare e tutti i ricordi più belli li conservo lì. Spesso, in mare aperto, mi sono realmente sentita persa e ancora adesso mi succede di pensare di non riuscire a tornare a riva. Mi immagino lì, tra tutti quei pensieri, circondata dall’acqua che mi trasporta. Perdersi è però importante per ritrovarsi: le risposte a volte sono lì, semplici ma fondamentali come l’acqua, ma, sovrastati dal caos della vita, non sempre riusciamo a vederle“.

Ecco il video di Mare aperto di Mara Sattei:

Mare aperto: il testo della canzone

Penso spesso

Ho il cuore in mare aperto

Mentre tutto è fermo…

