Qual è il significato di Stupida libertà di Luigi Strangis? La canzone si rivolge a tutti quei giovani che si sentono inadeguati.

Luigi Strangis è tornato dai fan con un brano profondo, intimo, che si rivolge ai tantissimi giovani che si sentono inadeguati nei confronti della vita. Si intitola Stupida libertà e presenta un ritmo delicato ma coinvolgente: ecco il significato e il testo della canzone.

Stupida libertà di Luigi Strangis: il significato della canzone

Uscita il 24 novembre 2023, Stupida libertà è la nuova canzone di Luigi Strangis. Un brano dal ritmo delicato, che ad un primissimo ascolto può tranquillamente essere scambiato in tutto e per tutto con un pezzo di Ultimo. Il testo parla dello stato d’animo di molti giovani di oggi, di quel disagio di inadeguatezza che avvertono nei confronti dell’esistenza.

“E guardo andarsene un altro settembre

sperava almeno portasse con sé

questo fortissimo senso di niente“.

La sensazione di essere nelle sabbie mobili, di vedere “gli altri andarsene“. Guardarsi attorno e percepire solo mezzi sorrisi. Il protagonista di Stupida libertà si chiede se “davvero esiste un posto dove la noia è solo un ricordo“.

“Non voglio essere come dovrei

non voglio mai più rivedere

certi sorrisi a metà“.

Il desiderio è trovare un posto “dove fa freddo solo un giorno” e, magari, incontrare persone che non abbiano più “sorrisi al contrario“.

“Forse un giorno smetterai di vivere

nei pensieri di chi spera che

il domani non sia mai come ieri“.

Stupida libertà di Luigi Strangis non analizza solo le problematiche dei giovani di oggi, ma li invita anche a lasciarsi andare, a non “essere come dovrei” ma come si è davvero.

Ecco il video di Stupida libertà di Luigi Strangis:

Stupida libertà: il testo della canzone

L’altro giorno mi sono svegliato

nella stessa camera di sempre

con gli adesivi sopra l’armadio…

