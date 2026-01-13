Il tuo PC è una lumaca: i trucchi geniali per velocizzarlo senza essere esperti

Non c’è niente di più fastidioso che utilizzare un computer lento: scopriamo come velocizzare un pc in modo semplice e veloce.

Prima o poi capita a tutti che il pc si muova alla “velocità” di una lumaca. Le pagine si caricano con estrema lentezza, i file impiegano un’eternità e ogni altra azione richiede un tempo che sembra infinito. Fortunatamente, non bisogna essere esperti informatici per velocizzare il computer e tornare a utilizzarlo senza perdere la pazienza.

Come velocizzare un pc lento senza essere esperti

Un pc lento è snervante, farebbe perdere le staffe pure alla persona più pacata del mondo. Se non siete esperti, non volete formattare il computer e non intendete portarlo in assistenza, vi consigliamo di provare alcune soluzioni facili e, soprattutto, economiche. Se la vostra problematica riguarda l’avvio, è probabile che il problema riguardi l’avvio automatico di tutti i programmi. Per velocizzare questa procedura, basta un semplice click.

Non dovete fare altro che aprire Gestione attività (o Pc Manager se lo avete scaricato) e controllare gli avvii automatici che avete concesso. Vi basterà cliccare sull’icona delle App che non volete aprire automaticamente e vedrete che l’accensione del computer sarà più rapida.

Invece, se la lentezza riguarda il pc in generale, dovete innanzitutto chiudere le app che non usate (da Pannello di controllo), così da non sovraccaricare il sistema. Poi, sempre dalla stessa sezione, disinstallate i programmi che non vi servono, anche quelli che vengono installati “di fabbrica”, e attivate la deframmentazione del disco.

Altro passaggio fondamentale per velocizzare il computer è liberare lo spazio dal disco, eseguendo l’apposita Pulizia disco. Vi basterà scriverlo sulla sezione Cerca del pc. Il consumo energetico è importante, ma non sempre l’illuminazione è ottimale, specialmente per coloro che passano ore e ore davanti allo schermo. Inoltre, potrebbe rallentare il sistema. Pertanto, disattivatelo.

Trucchi per velocizzare il pc

Se il pc continua a essere lento, potete utilizzare la funzione Manutenzione Windows. Questo strumento consente di risolvere vari problemi, basta cercarlo sulla barra “Cerca” e cliccare su “Esegui”. Inoltre, se non lo avete ancora fatto, disattivate le notifiche oppure usate la funzione “Non disturbare”.

Tutti i nostri consigli non sono servite a velocizzare il computer? Prima di portarlo in assistenza, potreste provare a scaricare alcuni programmi ad hoc come PC Manager, oppure installare un SSD esterno per aumentare le prestazioni.