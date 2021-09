Come vedere chi condivide le storie su Instagram: tutti i metodi per conoscere i dati di condivisione e visualizzazione delle proprie storie.

Che bello fare storie su Instagram! Ormai da anni ogni giorno abbiamo l’opportunità di condividere con i nostri amici sul celebre social tantissimi momenti della nostra quotidianità attraverso brevi video, post, foto, e pensieri sparsi. Si tratta di una delel funzioni più amate dell’app, per la sua semplicità, immediatezza e anche possibilità di sfogare la propria creatività. Se sei solito utilizzarla molto spesso, ti sarai chiesto come vedere chi condivide le storie del tuo account Instagram. Oltre a visualizzarle, infatti, i nostri utenti possono anche condividere il nostro contenuto. Scopriamo insieme come fare a scoprirli!

Come vedere chi condivide le storie sui social

Partiamo da un piccolo presupposto fondamentale: non è possibile attraverso Instagram vedere chi condivide effettivamente le tue storie. O meglio, non è possibile sapere in via ufficiale quale utente ha inviato il nostro contenuto a un’altra persona. Esistono app per vedere chi condivide le tue storie gratis? Sì, è possibile. Ma meglio diffidare di applicazioni di questo genere, che possono nascondere truffe o malware. Come fare allora per scoprire i ‘copioni’ o gli ‘spioni’?

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte foto: https://pixabay.com/it/illustrations/instagram-social-media-simbolo-3319588/

Per ovviare al problema della condivisione in anonimato delle storie, Instagram ha pensato di permettere agli utenti di rendere possibile o meno la condivisione dei propri contenuti. Basta andare nel menu dal proprio profilo, selezionare Impostazioni, Privacy, Storia e quindi Consenti condivisione. Se preferisci che il contenuto rimanga solo tuo, disattiva la levetta e il gioco è fatto!

Attenzione però, perché nello stesso menu puoi anche disattivare la ricondivisione. Ma tra condivisione e ricondivisione esiste una differenza. Se la prima è una pratica che può essere sgradevole, la seconda consente algi utenti di aggiungere la tua storia in una loro ma citando sempre il nickname e parte della didascalia. In questo modo anche il loro pubblico potrà vedere che il contenuto è tuo ed eventualmente fare un salto sul tuo profilo. Si tratta quindi di un’opzione molto importante per poter accrescere il proprio pubblico.

Come vedere il numero di condivisioni delle storie Instagram

Si può invece vedere il numero di condivisioni delle proprie storie Instagram? Questo sì, è possibile. Ed è anche semplice da scoprire. Basta entrare nelle statistiche del proprio profilo (se hai un profilo professionale). Cerca la sezione Storie e da qui potrai scoprire tutti i dati statistici realitivi, dai clic sul link, alle risposte, dalle impression alla copertura, fino alle ricondivisioni nelle di quanto fatto nelle ultime 24 ore, negli ultimi 7 giorni e negli ultimi 14 giorni.

Se vuoi saperne ancora di più. ecco un video che spiega come scoprire chi ci ‘stalkera’ su Instagram:

Fonte foto: https://pixabay.com/it/illustrations/instagram-social-media-simbolo-3319588/