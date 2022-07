Ecco le location di Come un gatto in tangenziale: Antonio Albanese e Paola Cortellesi ci raccontano una Roma che non sempre vediamo.

Basta il titolo, Come un gatto in tangenziale, per comprendere quanto ci sia di Roma in questo film. Come ha spiegato anche Paola Cortellesi, la protagonista femminile della commedia, “è una rivisitazione di un modo di dire propriamente romano ‘Come un gatto sull’Aurelia’”. La capitale fa infatti da sfondo a questa divertente pellicola diretta da Riccardo Milani, ma non è la classica Roma dei monumenti e dei palazzi storici a essere rappresentata, ma quelle delle periferie che più raramente vediamo sul grande schermo. Scopriamo dunque insieme quali sono le location di Come un gatto in tangenziale.

Come un gatto in tangenziale: le location del film

Il quartiere Bastogi, dove Monica e il figlio Alessio vivono, sono in realtà quelli di Quartaccio e Primavalle, nella zona di Torrevecchia. E’ proprio qui che sono ambientate gran parte delle scene della commedia, tanto che Bastogi è il vero fulcro dove si sviluppa il film.

Paola Cortellesi Antonio Albanese

In come un gatto in tangenziale si può però ammirare anche il centro di Roma, si intravedono via del Corso, piazza Colonna (davanti a Palazzo Chigi), piazza Cavour e Palazzo Farnese.

Tra le scene più divertenti del film diretto da Riccardo Milani ci sono però quelle ambientate al mare. E dove si trova l’affollata spiaggia di Coccia di Morta? In realtà è quella dell’Idroscalo di Ostia. Oltre che a Roma, alcune brevi scene del film sono state girate anche a Bruxelles.

Come un gatto in tangenziale: il cast

Se, come detto in precedenza, Paola Cortellesi è la protagonista femminile di Come un gatto in tangenziale, quello maschile è invece un’altra star della comicità italiana: Antonio Albanese. Nel cast del film sono inoltre presenti Claudio Amendola, Sonia Bergamasco e i giovani Alice Baselli e Simone De Bianchi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG