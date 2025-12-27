Come smaltire correttamente le bevande scadute: così non danneggi l’ambiente

Il modo migliore per smaltire le bevande scadute, senza arrecare danni all’ambiente: come agire correttamente.

Capita più spesso di quanto si creda di ritrovare in dispensa succhi dimenticati, bottiglie di tè rimaste sul fondo del frigorifero e bibite gassate che hanno superato la data di scadenza. Di fronte al dubbio su cosa farne, molti pensano che l’unica soluzione sia gettare tutto nel lavandino o nel bidone dell’indifferenziato. In realtà, esistono accorgimenti semplici e sicuri che evitano sprechi inutili e, soprattutto, limitano l’impatto ambientale che possono avere questi prodotti.

Come smaltire le bevande scadute: cosa si può versare e cosa no

Non tutte le bevande scadute vanno trattate allo stesso modo. L’acqua aromatizzata, le bibite senza residui e i succhi molto diluiti possono essere versati nel lavandino senza creare problemi alle tubature, purché non emanino odori anomali e segni di fermentazione.

Bottiglie plastica di Coca-Cola

Diverso il discorso per i prodotti più densi, come frullati, centrifugati, yogurt da bere e succhi particolarmente ricchi di polpa, che possono depositarsi nelle condotte e causare intasamenti.

In questi casi, infatti, è preferibile diluire il contenuto con abbondante acqua o trasferirlo in un contenitore chiuso destinato alla raccolta dell’umido, dove sarà gestito come scarto organico.

Le bevande alcoliche scadute o irrimediabilmente alterate, invece, possono essere smaltite nel lavandino, ma sempre con moderazione ed accompagnate da acqua fredda per non far emergere concentrazioni elevate.

Dove buttare le confezioni dopo lo svuotamento

Una volta eliminato il contenuto, è importante gestire correttamente le bottiglie e le confezioni. Il vetro va nel contenitore dedicato, dopo un risciacquo veloce che rimuova eventuali residui. Le bottiglie in plastica devono essere svuotate bene e schiacciate, così da ridurre il volume e facilitare il riciclo.

Le confezioni in cartone poliaccoppiato, come quelle dei succhi, devono essere conferite nella raccolta della carta solo se il proprio comune lo prevede; in caso contrario, sono da smaltire nei materiali misti.

I tappi in plastica possono essere riciclati insieme alle bottiglie, mentre quelli in metallo seguono il percorso degli imballaggi ferrosi.