Volete far parte del pubblico in studio nelle puntate di lunedì o del venerdì del Grande Fratello 2023? Ecco come fare.

Lunedì 11 settembre inizia il Grande Fratello 2023. Il reality è anche quest’anno condotto da Alfonso Signorini ma non si tratta più di una versione esclusivamente Vip ma all’interno della casa più spiata d’Italia convivranno sia personaggi famosi che non. Ogni settimana, oltre alle strisce quotidiane e alle dirette TV, andranno in onda due puntate in prima serata, una al lunedì e una al venerdì, nelle quale avverano le nomination, le eliminazioni, i nuovi ingressi, le prove e verranno affrontati tutti i temi più importanti: queste puntate andranno in onda alle presenza del pubblico in studio. Se anche voi volete partecipare come pubblico in studio al Grande Fratello 2023, ecco come fare a candidarvi.

Come partecipare come pubblico al Grande Fratello 2023

A occuparsi della selezione del pubblico in studio per le varie puntate del Grande Fratello 2023 è l’agenzia Corima. Ci sono due modi per candidarsi per essere presenti al lunedì o al venerdì in studio per assistere dal vivo al programma condotto da Alfonso Signorini:

Rebecca Staffelli – Alfonso Signorini – Cesara Buonamici

Si può inviare una mail, inserendo tutti i propri dati anagrafici, all’indirizzo [email protected].

In alternativa si può collegarsi al sito ufficiale dell’agenzia, corimaproduzioni.com, andare nella sezione “Pubblico TV“, selezionare il programma di cui si vuole far parte del pubblico in studio, in questo caso il Grande Fratello, compilare il form inserendo i dati che vi vengono richiesti: nome, cognome, sesso, età, numero di cellulare e indirizzo mail. Dovrete poi leggere e acconsentire al trattamento dei vostri dati personali e infine cliccare su Invio.

Quando va in onda il Grande Fratello 2023: le puntate

Ricordiamo che le puntate del Grande Fratello 2023 vanno in onda il lunedì e il venerdì sera a partire dalle ore 21.20 circa con diretta TV su Canale 5.