Come eliminare le zanzare in casa: consigli per liberarsene e per impedire ai fastidiosi insetti di ritornare.

Ci sono molti tipi di insetti che possono invadere la tua casa, ma uno dei più irritanti è la zanzara. Questi fastidiosi animaletti possono trasmettere malaria, febbre dengue e altre malattie. Anche se ci sono molti prodotti commerciali che promettono di liberarti delle zanzare, esistono diversi modi naturali per tenerle lontane e che potrebbero fare al caso tuo. Proviamo a scoprire in che modo sbarazzarsi di questi insetti una volta per tutte, impedendo loro di tornare.

Come eliminare le zanzare in casa

Sono molti modi per eliminare le zanzare all’interno della tua casa. Uno dei più semplici è quello di utilizzare uno spray per gli insetti. Puoi anche utilizzare uno spray di aceto per eliminarli. Oppure puoi optare per un ventilatore. Le zanzare non saranno in grado di volare nel vento.

Zanzara

Puoi eliminarle dalla tua abitazione anche attraverso un diffusore elettrico di aromi, o in alternativa optare per rimedi che non danno fastidio agli esseri umani, come il caffè, l’aceto o altri tipi di repellenti. Infine, si potrebbe optare per adottare un animale che abbia le zanzare come pasto principale della propria dieta. Ne esistono diversi. Se i più temerari potrebbero scegliere di vivere a stretto contatto con i pipistrelli, anche alcune lucertole “domestiche” potrebbero riuscire quantomeno ad aiutarti a ridurre il numero di insetti che infestano la tua abitazione.

Come tenere lontane le zanzare

Un modo per tenerle lontane è utilizzare piante che le infastidiscono. Citronella, eucalipto, lavanda e rosmarino sono tutte efficaci nel far allontanare questi insetti. Puoi piantare questi vegetali intorno alla tua casa o usare oli essenziali estratti da queste piante.

Un altro modo per tenerle lontane è rimuovere qualsiasi acqua stagnante nei dintorni della tua abitazione. Le zanzare hanno bisogno d’acqua per riprodursi, quindi rimuovendo qualsiasi acqua stagnante ridurrai il numero di zanzare nel tuo cortile. Infine, puoi usare una trappola per zanzare per attirarle e ucciderle. Queste trappole usano una speciale luce per chiamare a sé gli ignari insetti, e quindi le uccidono, solitamente bruciandole.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG