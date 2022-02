Come eliminare account Zoom: in che mondo cancellare il proprio profilo dalla nota piattaforma utilizzata per le videochiamate.

Durante la pandemia ci siamo, purtroppo, abituati a utilizzare diversi software per le videochiamate, a volte per poter mantenere i rapporti con gli amici, altre volte per semplici ma importanti motivi di lavoro. Ora che le cose iniziano a tornare normali, è probabile che non ti serva più avere un profilo su Zoom o Meet o altre piattaforme di questo genere. Se ti stai chiedendo come eliminare un account Zoom, questo potrebbe essere l’articolo che fa per te. Scopriamo insieme in poche righe come cancellarsi dal noto software, sia da smartphone che da computer, per poter essere sicuri che i nostri dati non rimangano inseriti nel celebre programma.

Come eliminare account Zoom da cellulare

Se hai bisogno di cancellare il tuo account ma non hai un computer sotto mano, potrebbe essere utile scoprire in che modo procedere con l’eliminazione da mobile, sia da smartphone o tablet Android sia da iPhone o iPad. Per prima cosa, chiariamo che per procedere con la cancellazione serve necessariamente agire dal browser, in quanto l’app non offre ancora la possibilità di cancellazione dell’account.

Per prima cosa dunque accedi a Zoom da un browser come Chrome o Mozilla inserendo le credenziali (email e password), premi sul link Account, presente nella sezione Assistenza. Qui potrai trovare un pulsante molto chiaro: Chiudi il mio account. Clicca e conferma la tua volontà. Una volta data la conferma, il tuo profilo sarà cancellato per sempre. L’iter è simile, o meglio identico, se vuoi eliminare il tuo profilo tramite iPhone o altri dispositivi che utilizzano il sistema iOS.

Eliminare account Zoom meeting da computer

Se invece non sei fuori casa e preferisci agire direttamente da computer, la procedura è la seguente. Per prima cosa apri il browser e accedi al tuo account Zoom inserendo email e password. Quindi, scorri fino al link Account nella sezione Assistenza del sito. Premi sul tasto Chiudi il mio account e conferma le tue intenzioni. E il gioco è fatto. Nella pratica, dunque, non ci sono differenze tra le varie procedure. L’importante è utilizzare il browser ed essere certi di voler fare a meno dell’account per sempre. Si tratta infatti di una richiesta irreversibile. Qualora volessi rientrare su Zoom, ti sarà infatti necessario aprire un account ex novo.

Di seguito un tutorial su come cancellare un account Zoom:

