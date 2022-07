Come attivare il Bluetooth sui nostri dispositivi: dai computer Windows agli smartphone Android, dai Mac agli iPhone.

Hai bisogno di collegare un dispositivo a un altro, ma non vuoi utilizzare cavi e fili di sorta? Allora devi attivare la tecnologia Bluetooth. Ormai presente sulla maggior parte delle nostre apparecchiature, consente di comunicare senza fili a brevi distanze. Viene comunemente utilizzata per parlare al telefono con gli auricolari, o per collegare lo smartphone alle auto, ma è in realtà utile per un grandissimo numero di attività.

Che cos’è il Bluetooth

Come abbiamo già anticipato, il Bluetooth è una tecnologia usata per la comunicazione wireless tra dispositivi. Viene solitamente usata per connettere apparecchi come telefoni, cuffie e computer, ma può essere usata per altri scopi. Opera su una frequenza di 2,4 gigahertz, per questo viene spesso usata per la comunicazione a breve distanza. Può trasmettere dati fino a 10 metri di distanza, anche se negli ultimi anni ne sono state diffuse nuove versioni che hanno ampliato il raggio e migliorato la stabilità. Esistono diversi vantaggi nell’uso della tecnologia Bluetooth. Uno dei principali è che è sia veloce che efficiente. Inoltre, ha un basso consumo energetico, quindi non richiede una batteria carica in modo così significativo come altre forme di comunicazione wireless. Se cerchi un modo per connettere dispositivi senza utilizzare cavi, la tecnologia Bluetooth potrebbe essere quella che fa per te.

Altoparlante e smartphone Bluetooth

Attivare il Bluetooth su PC Windows

L’attivazione del Bluetooth su un PC è molto semplice. Basta andare nelle Impostazioni e cliccare sul dispositivo che vogliamo associare al nostro computer, dopo aver messo la lavetta del Bluetooth su ON. In alternativa, clicca sull’icona apposita nel menù a tendina in basso a destra. Se il tuo computer non possiede una connessione, è possibile acquistare un adattatore Bluetooth USB. Una volta installati i driver e il software, potrai attivare questa tecnologia proprio come se fosse da sempre presente sul tuo computer.

Bluetooth: come attivare il Mac

Nel Mac, il Bluetooth è presente di default. Può essere attivato e disattivato a seconda delle necessità. Per accenderlo segui questi passaggi: apri Preferenze di sistema, clicca sulla voce apposita e sposta il selettore sulla posizione ON. In questo modo in pochissimi secondi il tuo computer sarà in grado di abbinarsi a qualunque dispositivo con la stessa tecnologia attiva nel raggio di qualche metro.

Attivare il Bluetooth su smartphone e iPhone

Ovviamente, il Bluetooth è presente sulla gran parte dei nostri telefoni, siano essi smartphone Android o iPhone della Apple. Per abilitarlo, vai sulle Impostazioni e localizza il menù apposito. Se vedi che è spento, attivalo premendoci sopra, e in pochi secondi il telefono cercherà gli oggetti con cui potersi abbinare nelle vicinanze. Potrai quindi selezionare quello con cui vuoi connetterti. Una volta effettuato il collegamento, potrai accedere ai dati o ai media sull’altro dispositivo.

Guidare sicuri: come attivare il Bluetooth in auto

Uno degli ambienti in cui è più utile avere una connessione tramite questa tecnologia è l’automobile. Per prima cosa, devi assicurarti che il tuo veicolo supporti questa funzione. Nel caso non ci fosse alcun supporto, puoi optare per acquistare una chiave USB, come abbiamo già visto.

Dopo aver verificato la compatibilità, dovrai seguire i seguenti passaggi per attivare Bluetooth nel tuo veicolo. Per prima cosa attivalo sul tuo smartphone. Tra i dispositivi collegabili dovrebbe apparire anche il nome della tua auto. A questo punto selezionalo e in pochi secondi dovrebbe stabilirsi in automatico una connessione. Se il tuo veicolo non compare, tocca su “Aggiungi un nuovo veicolo“. Ti verrà chiesto di inserire il modello e l’anno del tuo veicolo. Una volta aggiunto, tocca su di esso sotto “Auto disponibili”. A questo punto tocca fai partire l’abbinamento e inserisci il codice di accesso del tuo veicolo (se richiesto). In pochi secondi, dovresti essere in grado di utilizzare le funzioni Bluetooth del tuo veicolo, come ascoltare musica in streaming o effettuare chiamate. Semplice, no?

