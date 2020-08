Combivino: l’app per abbinare vino e birra ai tuoi pasti. Ecco come funziona il sommelier virtuale per smartphone.

Non sai abbinare il vino ai tuoi piatti preferiti? Non preoccuparti, da oggi non è più necessario seguire un corso da sommelier. Sugli store online è infatti disponibile Combivino, un’applicazione che porta un sommelier virtuale sul tuo smartphone. Una soluzione moderna per cercare di trovare sempre il vino perfetto per le tue portate. Ma come funziona nel dettaglio? Scopriamolo insieme.

Combivino, l’app per scegliere il vino

Se non sei un sommelier come Daniela Scrobogna, sbagliare l’abbinamento tra un vino e un piatto non è certo un’impresa difficile, anzi. Per questo motivo è nata l’app Combivino, che ci permette di evitare gli errori più gravi e di cancellare accostamenti azzardati o del tutto fuori luogo. Ideata da Alessio Papasergio con la collaborazione di Federica Zevi, Combivino ha il suo punto di forza nella completezza e nella semplicità.

App per scegliere il vino

Grazie a un elenco sempre aggiornato, l’app ci permette di trovare il vino più adeguato per oltre 1500 piatti e alimenti, basandosi su un database con più di 500 tipologie di vino. Il funzionamento dell’applicazione è intuitivo e semplicissimo: basta scegliere la portata o il suo ingrediente principale per avere l’indicazione sui vini più adeguati alle nostre esigenze. E non finisce qui…

Combivino: un sommelier virtuale sullo smartphone

Non solo vino. Con l’applicazione, disponibile sia per Android che per iOS sui rispettivi store, è infatti possibile anche creare abbinamenti con la birra. Combivino ci permette infatti di esplorare 76 diversi stili birrari, grazie al contributo di Salvatore Cosenza dell’Unione Degustatori Birre.

Tra le opzioni che rendono l’app completa e decisamente utile ci sono poi Degustazione e Multiportata. Grazie alla prima potremo avere suggerimenti per creare un crescendo tra i vini e le birre che vogliamo degustare. La seconda ci permette invece di selezionare contemporaneamente tutte le portate che andranno a comporre il nostro intero pasto, per poter scegliere fin dal principio il vino più adeguato alle nostre esigenze.

