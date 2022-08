Colore associato al segno zodiacale: ecco quali sono i colori dei vari segni e come si collegano alla propria personalità.

Stai cercando il colore associato al segno zodiacale? In questo articolo proveremo a rispondere alla tua domanda. Come ben saprai, l’astrologia tende infatti ad associare a ogni singolo segno non solo caratteristiche e personalità differenti, ma anche colori, pietre e altro. Conoscere il proprio colore può aiutarci a comprendere da cosa nascono le nostre emozioni, e le nostre reazioni davanti ai fatti della vita. Proviamo quindi a scoprire, segno per segno, quali sono i colori ad essi associati.

Quali sono i colori dei segni zodiacali?

Iniziamo ovviamente con l’Ariete, che viene associato al dorato, magari come reminiscenza del celebre vello d’oro della mitologia greca che venne rubato da Giasone e dagli Argonauti. Il dorato è il colore del sole, della saggezza e della conoscenza. Un colore che rivitalizza la mente, dà energie e scaccia le paure. Tutte qualità che l’ariete, da buon segno di fuoco, possiede. Sappiamo infatti che gli ariete sono persone generalmente coraggiose e forti, sensuali e talvolta anche irritabili. In alternativa, c’è comunque chi associa a questo segno un altro colore bollente: il rosso.

Continuiamo con il Toro, che viene associato al verde, il colore della natura, quello che ci trasmette maggior calma e serenità, che ci permette di ricomporre il nostro equilibrio interiore, senza però negarci esuberanza e freschezza.

Passiamo ai Gemelli, il cui colore è il giallo. Un colore che conosciamo e spesso amiamo, e che viene associato all’allegria, alla felicità, alla stimolazione della mente e alla capacità di giudicare. Un colore che però può trasmettere anche paura e timore, ed è in tal senso ambivalente. Proprio come i Gemelli.

Il bianco è il colore più limpido e puro, il colore che rappresenta la pace e il benessere. Viene associato solitamente al Cancro, che per caratteristiche e personalità descrive un individuo puro e innocente, buono e a volte emarginato. Spesso viene associato a questo segno anche un altro colore di purezza, l’argento.

Decisamente più focoso è il Leone, che viene accostato all’arancione (e a volte all’oro). Si tratta di un colore allegro ed energizzante, che ci ispira momenti creativi e ci rimanda alla felicità, liberandoci da ogni emozione negativa. Proprio come il Leone, di carattere allegro e forte, e per questo, la gran parte delle volte, attraente.

La Vergine è invece un segno stabile e capace di trasmettere sicurezza. Un segno di terra, e per questo associato al marrone, e in alcuni casi anche al verde. Rappresenta il realismo e la cautela, qualità che possono diventare però anche un freno alle nostre ambizioni, creandoci un timore eccessivo per il futuro e nei confronti del mondo esterno.

I colori degli altri segni

Andiamo avanti e arriviamo alla Bilancia, associata talvolta al blu ma, più spesso, al rosa, il colore delle emozioni. Le persone di questo segno riescono a trasmettere protezione, gentilezza e affetto, sono sensibili e riescono a donare un amore incondizionato.

C’è discrepanza invece riguardo allo Scorpione, per alcuni da abbinare al colore rosso, per altri al colore nero. Nel primo caso, la motivazione va legata a quello che maggiormente il rosso rappresenta: il potere e l’ambizione. Le persone dello scorpione sono infatti piene di autostima, coraggio e vitalità, ma spesso si lasciano andare anche per questo alla rabbia e all’anticonformismo. Sono persone passionali e in grado di travolgerci completamente. Il nero invece ha riporta ad altre caratteristiche, come la capacità di guardare sotto la superficie e mettere tutto in discussione.

Per tutti, o quasi, invece il colore da associare al Sagittario è il fucsia o il viola. Si tratta di un colore che allontana i sentimenti tristi e negativi, e descrive perfettamente persone che sono in grado di dare aiuto, mostrare compassione e una bontà d’animo con pochi eguali.

Arriviamo quindi al Capricorno, per alcuni da abbinare al nero, il colore del mistero, della solitudine e dell’isolamento, ma per altri più vicino al grigio e al marrone, che rappresentano invece la sua solidità, l’affidabilità e il tradizionalismo.

A proposito di grigio, c’è chi pensa che questo colore, tipico di chi è indipendente e autosufficiente, sia il colore degli Aquario, segno stabile, generoso ma anche evasivo. Per altri a rappresentare meglio questo segno è però il blu, il colore calmante per antonomasia, in grado di bilanciare l’energia irrequieta delle persone nate sotto questo segno.

E chiudiamo con i Pesci, per alcuni da abbinare all’azzurro, per altri al verde chiaro. Questo segno ci riporta a personalità serene, che trasmettono tranquillità e protezione, sagge, profonde, leali e intelligenti. Tutte qualità che si ritrovano sia nell’azzurro che nel verde chiaro, con quest’ultimo che è però più legato alla capacità di guarigione e rinnovamento.

