Diretto da Harol Becker, Codice Mercury è un thriller emozionante, capace di conquistare gli spettatori: ecco quali sono le location del film.

Ci sono film che a volte hanno più successo di quello che meriterebbero, altri che invece ne hanno meno. Tra questi c’è anche Codice Mercury, un thriller emozionante capace di catturare l’attenzione dello spettatore sin dal primo minuto e incollarlo allo schermo per tutta la durata della pellicola. Tratto dal romanzo Simple Simon di Ryne Douglas Pearson, il film è stato diretto da Harold Becker ed è uscito nelle sale cinematografiche nel 1998. Vediamo ora quali sono le location.

Codice Mercury: le location del film

Simon Lynch è un bambino autistico con una grande abilità con i numeri e le lettere, tanto che casualmente riuscirà a decifrare un codice militare segreto dalla NSA. Questo lo metterà in pericolo di vita. Ad aiutarlo c’è l’agente dell’FBI Art Jeffries.

Bruce Willis

Il film è stato girato dal regista Harold Becker quasi interamente a Chicago, città dove è anche ambientata l’avvincente storia su cui si basa la pellicola. Le uniche scene non girate nella celebre città dell’Illinois sono state filate a Beverly Hills, a Washington e negli Universal Studios della California.

Codice Mercury: il cast del film

A interpretare il ruolo di Simon Lynch in Codice Mercury è Miko Hughes. Al giovane attore, a cui è stato affidato il non facile ruolo di un bambino di nove anni autistico, è stata affiancato uno psichiatra infantile e per diverso tempo è stato a contatto con bambini realmente affetti da autismo in modo da riuscire a calarsi meglio nella parte.

L’agente dell’FBI Art Jeffries è invece interpretato da Bruce Willis, attore icona del film d’azione (basti pensare a Die Hard, Il giustiziere della notte o Pulp Fiction). Nel cast del film troviamo poi anche Alec Baldwin, Chi McBride, Kim Dickens, Carrie Preston, Bodhu Elfman, Peter Stormare, John Carroll Lynch e Kevin Conway.