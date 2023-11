Dopo aver annunciato la possibile scelta del colore del suo abito da sposa, Clizia Incorvaia è passata alle prove. L’emozione è stata parecchia.

Si sposerà nel 2024 col suo Paolo Ciavarro, ed ecco perché per Clizia Incorvaia è arrivato il tempo di fare le prove per l’abito. L’influencer ha condiviso su Instagram alcuni momenti, foto e altre clip in cui, appunto, ha indossato alcuni vestiti che potrebbero essere quelli per la cerimonia del prossimo anno. Per la donna l’emozione è stata parecchia e le lacrime sono scese quasi senza freno.

Clizia Incorvaia e l’abito da sposa

Clizia Incorvaia

“Semplice ed elegante, l’abito da sposa nero è l’ultima tendenza… Vestirsi di nero per sposarsi è un’antica tradizione piemontese. Quindi, la sposa non si veste solo di bianco”. Erano state queste le parole della Incorvaia solamente pochi giorni fa. Adesso, per l’influencer è arrivato il momento delle prove di quello che potrà essere il vestito per l’occasione speciale del suo matrimonio.

Sui social, la donna ha fatto vedere alcuni momenti in cui ha appunto provato degli abiti, sia uno più classico, sul bianco, che uno nero, come aveva anticipato.

“Non pensavo che fosse così forte come emozione…!”, ha detto. “No, ieri non ho dormito comunque, ti giuro! Ero troppo agitata. Volevo essere fresca, riposata e bellissima. Invece non riuscivo a chiudere occhio: ero agitatissima. E’ qualcosa di veramente magico”.

Non è dato sapere, ancora, per quale dei vestiti abbia optato la bella Clizia. Quello che è certo è che a giudicare dalle sue emozioni, ogni decisione sarà fatta col cuore. Ad ogni modo sarà bellissima, come sempre.

Di seguito anche il post Instagram con il filmato dell’influencer: