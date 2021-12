Con la velocità di un predestinato, Claudio Cerasa si è affermato nel giornalismo. Del resto, ha avuto un ottimo insegnante!

Claudio Cerasa è la nuova grande firma del giornalismo italiano. Bruciando le tappe con una velocità più unica che rara, ha ereditato da Giuliano Ferrara la direzione de Il Foglio, uno dei maggiori quotidiani nazionali. Buon sangue, del resto, non mente: il padre è stato, infatti, una delle migliori firme della sua epoca, autore, in molteplici occasioni, di formidabili scoop. E la madre? Lei era il focolare della casa, una donna che con il marito ha sempre condiviso una mentalità aperta, avanti rispetto all’epoca vissuta. Andiamo allora a vedere chi sono, in base alle informazioni note sul loro conto.

Chi sono i genitori di Claudio Cerasa

Il papà Giuseppe Cerasa nasce nel 1954 (non sappiamo la data esatta) a Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo. Diventa professionista a 23 anni ed entra nel quotidiano del pomeriggio di Palermo L’Ora, dove sostiene una dura gavetta, destreggiandosi tra politica, mafia, economia, cronaca giudiziaria, bianca e nera. Fino a diventare il responsabile della cronaca. Quand’è 1987 si trasferisce nella Capitale, assunto da Eugenio Scalfari per La Repubblica. Lungo un decennio lavora in cronaca nazionale passando da redattore ordinario a vice capo redattore.

Nel 1999 Ezio Mauro lo invita a dirigere la cronaca, incarico che porta avanti per 18 anni. Dal 2016 assume le redini delle guide di Repubblica dedicate ai piaceri e ai sapori d’Italia. Nel giugno 2018 l’Università La Sapienza di Roma gli conferisce la laurea Honoris causa in giornalismo e comunicazione multimediale. Meno informazioni sono disponibili, invece, sulla madre Anna Maria, ma chi la conosce parla di una persona discreta, come il compagno, e particolarmente abile tra i fornelli. La coppia ha due figli, ormai cresciuti, e abiterebbe tuttora nel quartiere Prati. Non ha un profilo social.

2 curiosità sui genitori di Claudio Cerasa

– La ‘chef di casa’ Mamma Anna Maria ha diverse specialità: caponata di melanzane, pasta con le sarde, involtini di pesce spada e cannoli.

– Papà Giuseppe non dà mai suggerimenti al figlio Claudio, semmai è vero il contrario: lo ritiene molto più bravo di lui.

