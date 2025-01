Claudio Bisio: ecco quanto guadagna il comico e conduttore

Ecco quanto guadagna Claudio Bisio: attore, comico e conduttore televisivo. È uno dei fautori del grande successo di Zelig.

Se Zelig ha avuto un enorme successo, soprattutto nei primi anni 2000, diventando uno dei programmi più visti in assoluto in TV, il merito è anche dei suoi conduttori: il voto per eccellenza dello show è Claudio Bisio, attore, comico e presentatore molto apprezzato dal pubblico. Ha preso le redini del programma nel 2000 e lo ha condotto fino al 2012 ed è poi tornato nel 2021, sempre al fianco di Vanessa Incontrada, quando Zelig è tornato in prima serata su Canale 5. Ma quanto guadagna Claudio Bisio? Vediamolo insieme.

Claudio Bisio: quanto guadagna

Non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo allo stipendio percepito da Claudio Bisio per il suo lavoro di conduttore televisivo. Quel che è noto è che nel 2005, negli anni di maggiore successo di Zelig, ha rivelato di aver guadagnato 2,3 milioni di euro nella sua carriera di conduttore. All’epoca Claudio Bisio aveva già partecipato a diversi programmi di successo, come Le Iene e Mai dire gol, ma i guadagni principali arrivavano proprio da Zelig (oltre che dalla sua carriera attore).

Claudio Bisio

I suoi compensi per la conduzione del celebre programma comico di Canale 5 erano superiore ai 20.000 euro a puntata. In ogni singola stagione certamente superava i 200.000 euro. Ora non è noto quanto percepisca per condurre ogni puntata di Zelig ma, secondo alcune indiscrezioni, le cifre potrebbe essere più o meno simili.

D’altronde Claudio Bisio ha un ruolo chiave nel programma: oltre a essere il presentatore è spesso una spalla dei vari comici che si esibiscono sul palco ed è coinvolto nei vari sketch. Sketch che divertono il pubblico proprio grazie anche all’innata simpatia e verve comica dello stesso Claudio Bisio. Non può quindi sorprendere che i suoi compensi siano alti.