Le 8 città più romantiche d’Europa: l’Italia ne ha ben due e non sono quelle che pensi

Se state progettando un viaggio di coppia all’insegna dell’amore, la classifica delle città più romantiche d’Europa può esservi d’aiuto.

Pensando alle città più romantiche d’Europa, anche senza sbirciare la classifica stilata da Time Out, la prima località che viene in mente è Parigi. La culla dell’amore per eccellenza, non solo entro i confini europei, ma a livello mondiale, che tutti dovrebbero visitare almeno una volta nella vita, pure da single.

Città più romantiche d’Europa: l’Italia conquista 2 posizioni

In Europa ci sono città meravigliose, ma secondo la classifica stilata da Time Out solo alcune di loro meritano l’etichetta di “più romantiche”. Parliamo di località in cui, per un motivo o per l’altro, l’amore regna sovrano, in cui il tempo sembra rallentare e invitare le coppie a prendersi cura del proprio rapporto.

Non stupisce che il primo posto della classifica sia occupato da Parigi. Fin dalla notte dei tempi, la capitale francese è considerata la città più romantica del mondo. Tutti gli innamorati sognano di giurarsi amore eterno ai piedi della Torre Eiffel, oppure mentre navigano la Senna a bordo del Bateaux-Mouches. D’altronde, come amava ripetere lo scrittore Jules Renard, “Aggiungi due lettere a Paris ed è il paradis“.

Per quel che riguarda il romanticismo, la nostra bella Italia non è da meno. Non a caso, è riuscita a conquistare ben due posizioni in classifica. Secondo il Time Out, le città perfette per gli innamorati sono Venezia e Verona. Entrambe regalano atmosfere d’altri tempi, l’una risuona delle passioni di Giacomo Casanova, l’altra del sentimento struggente tra Giulietta Capuleti e Romeo Montecchi.

La classifica completa

Prima si scoprire le posizioni, una precisazione, anzi un vanto, dovete concedercelo: l’Italia è l’unico Paese ad aver conquistato due posizioni. Di seguito, la classifica completa delle città più romantiche d’Europa: