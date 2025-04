Le 10 mete europee più sopravvalutate: c’è anche una città italiana

Quali sono le città europee più sopravvalutate? Scopriamo la classifica e le mete con cui è possibile sostituirle.

Il sovraffollamento sta diventando un problema in tutte le più grandi località turistiche, ma ci sono alcune mete che lo soffrono più di altre. Non è solo questo, però, il motivo per cui alcune città europee sono più sopravvalutate di altre. Vediamo quali sono le cittadine da evitare e con quali destinazioni sostituirle.

Quali sono le città europee più sopravvalutate

Nella maggior parte dei casi, quando si pianifica un viaggio, che sia in Europa o nel resto del globo, si scelgono mete molto conosciute. Restando all’interno dell’UE, secondo il travel blogger Luke Hoogmoed ci sono alcune città europee più sopravvalutate e altre sottovalutate. A sorpresa, nella sua classifica spunta anche una perla italiana che ci invidiano in tutto il mondo.

La sua proposta, condivida con MailOnline Travel, è sostituire le città più sopravvalutate con quelle sottovalutate che gli somigliano maggiormente, magari per architettura od offerta turistica. Una precisazione è d’obbligo: Luke è un viaggiatore solitario di 25 anni, originario dei Paesi Bassi, che ha già visitato 40 Paesi europei. Il suo giudizio, quindi, si basa su una sua esperienza diretta.

Hoogmoed, ad esempio, propone di scegliere Tallin invece che Oslo: “Ho trovato Oslo un po’ noiosa. Secondo me, si visita la Norvegia per la sua natura, non per le sue città. Oslo mi sembra troppo grigia e sterile. Tallinn invece ha un fascino nordico e prezzi più bassi. È come entrare in una fiaba, rendendo il contrasto ancora più sorprendente“.

Città europee a confronto, tra sopravvalutate e sottovalutate

L’idea del travel blogger di sostituire cittadine super gettonate con quelle meno turistiche non è sbagliata. Spesso, con sostituzioni di questo tipo si scoprono vere e proprie perle. Di seguito, la sua classifica delle città europee più sopravvalutate con la relativa sostituzione: