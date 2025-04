Le frasi più famose del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più famose di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana dal 2015.

Considerato da molti un politico serio e integerrimo, Sergio Mattarella è Presidente della Repubblica italiana dal 2015. Con una visione politica orientata alla difesa della Costituzione e dei principi democratici, qualche volta ha fatto parlare di sé per vicende poco chiare, come la faccenda dell’uranio impoverito. Ripercorriamo la sua carriera con alcune delle frasi più belle e profonde che ha pronunciato.

Classe 1941, Sergio Mattarella è cresciuto in una famiglia che ha avuto una certa influenza nel mondo della politica. Forse, il suo futuro da Presidente della Repubblica italiana era già scritto. Laureato in Giurisprudenza con specializzazione in Diritto pubblico e Diritto costituzionale, nel suo passato c’è sia l’avvocatura che l’insegnamento universitario.

Nel corso della sua carriera politica ha ricoperto diversi incarichi di rilievo e, com’è normale che sia, è talvolta finito al centro della polemica per vicende poco chiare. Un esempio? I militari morti dopo una missione e la sua ostinata negazione di un collegamento tra i decessi e l’uranio impoverito. Di seguito, alcune delle frasi più famose di Sergio Mattarella:

Destra e sinistra hanno dato vita a una lotta politica rissosa, aggressiva, senza esclusione di colpi e si sono dimostrate politicamente inaffidabili. Il Partito popolare si contrappone ai due schieramenti e si presenta con un programma: non con slogan, promesse facili e frasi ad effetto come fanno la destra e la sinistra.

Per troppo tempo le sofferenze patite dagli italiani giuliano-dalmati con la tragedia delle foibe e dell’esodo hanno costituito una pagina strappata nel libro della nostra storia.

Non servono generiche esortazioni a guardare al futuro ma piuttosto la tenace mobilitazione di tutte le risorse della società italiana.

I partiti sono sempre più asfittici e lontani dal loro retroterra sociale. I quadri selezionati spesso risultano mediocri. O riusciamo a rompere il sistema, inserendo nei partiti energie nuove, raccolte dalla società, oppure i partiti moriranno.

L’omofobia e la transfobia violano la dignità umana, ledono il principio di eguaglianza e comprimono la libertà e gli affetti delle persone.

Nelle democrazie, tutte le istituzioni, senza eccezioni, possono affermarsi e prosperare solo se sorrette dal consenso dei cittadini.

In tutto l’Occidente è in corso un processo per cui i veri centri di decisione rischiano di trasferirsi fuori dalla politica. Esiste il pericolo che la politica diventi una sovrastruttura che galleggia su altri centri di potere né palesi né responsabili.

La non accettazione delle diversità genera violenza e per questo va contrastata con determinazione. È inaccettabile che l’orientamento sessuale delle persone costituisca il pretesto per offese e aggressioni. Così come è inaccettabile che ciò determini discriminazioni sul lavoro e nelle attività economiche e sociali. Dietro queste forme di degenerazione del vivere civile vi è il rifiuto di conoscere e accettare le peculiarità di ciascuno. La Costituzione richiede, all’articolo 2, di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali di ognuno, non solo come singolo ma anche nelle formazioni sociali in cui si realizza la sua personalità. E la Corte costituzionale ci ha ricordato che la realizzazione di questi diritti, non può essere condizionata dall’orientamento sessuale, perché tra i compiti della Repubblica vi è quello di garantire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione.

Nella scuola si cresce, ci si incontra, si sviluppano cultura, affetti, solidarietà, conoscenza reciproca. Si sperimenta la vita di comunità, il senso civico.

Ogni aggressione, ogni vessazione diretta ai danni di ogni donna, espressioni dell’idea primitiva che le donne non abbiano il diritto di realizzarsi e di decidere per se stesse, è una violenza di genere e una violazione della dignità della persona. Contro questo atteggiamento l’intera comunità deve sapersi opporre fermamente.

Nella vita di Sergio Mattarella c’è stato un lutto molto difficile da superare: nel 1980 suo fratello Piersanti, che all’epoca era Presidente della Regione Sicilia, è morto assassinato dalla mafia. Di seguito, un’altra selezione di sue frasi profonde: