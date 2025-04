Il 16 aprile 2025 potremmo avere problemi di comunicazione: è colpa della tempesta solare

Attenzione alla tempesta solare del 16 aprile 2025: ecco quali problemi potremmo avere e a che ora ci sarà maggiore attività.

Secondo gli esperti, mercoledì 16 aprile 2025 si verificherà una tempesta solare di classe G2. Gli abitanti della Terra, quindi, potrebbero avere qualche problema di comunicazione. Generalmente, eventi di questo tipo influenzano sia i satelliti che le infrastrutture energetiche. Vediamo a che ora potremmo essere ‘vittime’ dell’attività geomagnetica.

Tempesta solare del 16 aprile: cosa succede?

Gli scienziati dell’agenzia federale americana Space Weather Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) non hanno alcun dubbio: il 16 aprile 2025 ci sarà una tempesta solare. Nessun allarmismo, visto che l’evento dovrebbe essere di classe G2, ossia moderato. ma è bene sapere che ci potrebbero essere problemi e disturbi alle comunicazioni radio ad alta frequenza (HF) e ai satelliti. Non solo, qualcuno potrebbe avere la fortuna di assistere ad aurore boreali.

Gli esperti hanno spiegato che la tempesta solare di mercoledì è legata all’arrivo di un flusso di particelle cariche elettricamente dal Sole. Tecnicamente si chiama espulsione di massa coronale (CME) ed è un evento intenso, che può liberare miliardi di tonnellate di materiale solare nello spazio. Un fenomeno particolare, che non ha nulla a che vedere con l’eclissi solare, ma che crea comunque una certa agitazione.

A che ora si ha la massima intensa della tempesta solare

La tempesta solare potrebbe iniziare a creare qualche problema già a partire da martedì 15 aprile. Pertanto, se in queste giornate avrete problemi di comunicazione o connessione, oppure disturbi agli impianti elettrici saprete di chi è la ‘colpa’. Ribadiamo che non sarà un fenomeno particolarmente violento, visto che è di classe moderata, ma è bene esserne consapevoli. Secondo gli esperti, e con grande dispiacere degli appassionati italiani, nel Belpaese non si verificheranno aurore boreali.