Arrivano buone notizie per gli spettatori di Citofonare Rai 2: il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura è stato prolungato.

Tra le novità di questa stagione televisiva c’è Citofonare Rai 2, il programma condotto dalla coppia Simona Ventura e Paola Perego in onda la domenica all’ora di pranzo. Il programma ha debuttato a ottobre 2021 e sta raccogliendo ottimi dati di ascolti, per questo motivo i vertici Rai hanno deciso di prolungarlo aggiungendo nuove puntate rispetto a quelle originariamente previste: certamente una bella notizia per i tanti telespettatori che la domenica scelgono di sintonizzarsi proprio su Rai 2.

Citofonare Rai 2, le puntate in più: le date

Il debutto di Citofonare Rai 2 è avvenuto domenica 3 ottobre 2021, l’ultima puntata sarebbe dovuta andare invece in onda domenica 10 aprile. Gli ottimi dati di ascolto hanno invece fatto guadagnare a questa prima edizione dello show tre puntate extra: è così che potremo vedere Simona Ventura e Paola Perego alla guida del loro programma domenica fino a domenica 1 maggio 2022.

Una delle due puntate extra è in realtà una sorta di recupero per quella di domenica 23 gennaio, che non andrà in onda perché su Rai 2 verrà trasmesso in diretta il Super G Femminile della coppa del mondo di sci.

Citofonare Rai 2: gli ascolti

La prima puntata di Citofonare Rai 2 era stata seguita da 419.000 spettatori, per uno share del 3,96%. Quella del 16 gennaio, invece è stata seguita da 614.000 spettatori per uno share del 4,91%: in circa tre mesi il programma di Simona Ventura e di Paola Perego ha guadagnato circa 100.000 spettatori e un punto di share. Bastano questi dati per capire il motivo per cui i vertici Rai hanno deciso di allegare di qualche puntata la messa in onda della prima stagione.

