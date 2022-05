Cinquanta sfumature di rosso è l’ultimo film dell’omonima saga letteraria: ecco quali sono le differenze tra il film e il libro di E.L.James.

Cinquanta sfumature di rosso è il terzo capitolo, l’ultimo, di quella trilogia amata sia da chi la conosce dal punto di vista letterario che da chi invece ha apprezzato i tre film. Al cinema la storia di Anastasia e di Christian Grey è stata messa in scena da Dakota Johnson e Jamie Dornan: sono loro i protagonisti dei tre film, nati dalla trasposizione della saga di E.L. James. Come spesso accade, tra libro e film ci sono sempre delle differenze e questo è accaduto anche in questo caso. Vediamo quella che è la trama del film e perché in certi aspetti questa non segue quanto raccontato invece nel terzo libro.

La trama di Cinquanta sfumature di rosso

In Cinquanta sfumature di rosso Anastasia e Christian finalmente si sposano e dopo il viaggio di nozze ritornano alla loro vita. Con una novità, perché c’è un bambino in arrivo. Nel film la coppia si troverà ad avere a che fare con un uomo, Jack Hyde, che ha a che fare con Ana e che entra nella vita dei due con l’intento di vendicarsi di Christian.

Jamie Dornan Dakota Johnson

Le differenze tra libro e film di Cinquanta sfumature di rosso

Ecco le principali differenze tra libro e film:

-Nel libro si parla di un episodio di X-Files che Ana e Christian guardano insieme. Nel film non se ne fa cenno

-Nel libro non si cita quale sia il luogo in cui la tomba della madre di Christian si trovi, mentre nel film viene citato.

-Nel libro, durante il matrimonio di Christian e Ana, la sposa lancia il bouquet che viene afferrato da Mia. Nel film invece è il fratello sia di Christian che di Mia a porgerlo alla ragazza.

-Nel film non è introdotto il personaggio di Ethan, che si innamora di Mia, mentre nel libro c’è (e non è l’unico personaggio).

