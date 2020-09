Dagli asparagli ai finocchi passando per il cetriolo: ci sono dei cibi, ottimi da mangiare, e che possiedono pochissime calorire, ideali per la dieta.

Quando si parla di cibi sani si pensa sempre a un qualcosa di insapore e che non ci possa procurare gioia nel mangiare. Beh siete sulla cattiva strada. Ci sono alcuni cibi, che possiedono sì poche calorie, ma che sono buonissimi da mangiare. L’essere costantemente a dieta, inoltre, ci porta a pensare che dovremmo cibarsi di pietanze senza gusto e non saporite, ma non è proprio così. Ci sono alcuni cibi, infatti, che possiedono tantissime qualità nutrienti e con pochissime calorie.

Dagli asparagi al sedano: ecco i cibi che non fanno ingrassare

Le diete sono fatte di privazioni? Un pensiero che in molti fanno ma che non corrisponde – sempre – al vero. Tra i cibi che possiedono pochissime calorie, infatti, troviamo gli asparagi e che sono ricchi di antiossidanti e vitamina E,C e A.

Anche il sedano possiede pochissime calorie, solo 2 ma non è tutto. Il sedano, infatti, è composto per la maggior parte da acqua e questo lo rende ancora più leggero e appetibile. Questo alimento, inoltre, viene utilizzato anche per riattivare il metabolismo. Sole tre calorie, invece, sono contenute nei cavolfiori e non è tutto perché è ricco di vitamina C.

Tra la frutta da preferire, inoltre, c’è l’albicocca che possiede solo 12 calorie. Forse non tutti lo sanno che l’albicocca possiede anche il beta-carotene ed è efficacie anche per la riattivazione della melanina.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/frullati-frutta-colorato-vitamine-2253423/

Finocchio, pompelmo e cetriolo: ecco i cibi che fanno bene

Da gustare all’insalata o cotti i finocchi sono un alimento ricco di fibre e che possiedono solo 12 calorie. Il finocchio, inoltre, stimola anche la diuresi ed è anche ricco di sali minerali.

Ogni 100 grammi di pompelmo, invece, possiede solo 42 calorie ed è ottimo per bruciare i grassi. Molti nutrizionisti, infatti, lo inseriscono nelle diete proprio per questo motivo. Anche il pompelmo, inoltre, è ricco di sali minerali, potassio, magnesio e fosforo.

Tra i cibi indicati, per chi è a dieta, c’è anche il cetriolo. Buonissimo da gustare nelle insalate, e non solo, il cetriolo possiede solo 6 calorie. Il cetriolo, inoltre, è ricco non solo di vitamina C ma anche di vitamina K.