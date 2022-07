Dopo la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi il web è nostalgico e si rivolge alle coppie storiche sperando che almeno loro non si lascino.

Il web è lo specchio della società e riflette le tendenze popolari. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha creato una “frattura” social tra chi dichiara di non importarsene nulla e chi invece è diventato nostalgico. In queste ore si è diffusa una tendenza a riprendere le coppie storiche, sperando che queste non vadano incontro a rottura.

I social invocano le coppie storiche: “Ci restate solo voi”

Famiglia Totti

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la separazione dopo 17 anni di matrimonio e tre figli. Se da un lato il web non si è interessato alla notizia, ricordando che il mondo sta affrontando problemi più gravi, dall’altro sembra che non tutti abbiano preso bene la rottura della coppia più amata.

A mettere in luce la nostalgia per la coppia Totti-Blasi è un post di iO Donna, che rivela l’ultima tendenza social ovvero quella di pubblicare una coppia storica che sta ancora insieme. I primi sono sicuramente Maria De Filippi e Maurizio Costanzo il cui matrimonio dura da più di 20 anni. Qualcuno invoca Chiara Ferragni e Fedez ma anche Blake Lively e Ryan Reynolds: “Va tuuuutto bene, loro stanno ancora insieme” scrive un’utente.

Insomma, una parte del web sembra essere caduta nella nostalgia dopo aver visto una delle coppie più longeve e amate separarsi in modo definitivo.

