Aveva fatto discutere un recente sfogo di Chiara Nasti. Ora, l’influencer, ha ricevuto una querela da una cassiera di un supermercato.

Querelata da una cassiera di un supermercato romano. Questo il “destino” di Chiara Nasti dopo la polemica per essere stata costretta a fare la fila prima di pagare nonostante gli evidenti cartelli per dare priorità alle donna in gravidanza. Filmata dall’influencer, la cassiera ha ricevuto insulti e ha optato per rivolgersi alla polizia postale.

Chiara Nasti, la polemica per la fila

Chiara Nasti

Aveva destato particolare attenzione la vicenda raccontata da Chiara Nasti qualche tempo fa che la vedeva essere costretta a fare la fila alla cassa di un supermercato nonostante i cartelli per dare precedenza alle donne incinta. Infatti, l’influencer e moglie di Mattia Zaccagni, è in dolce attesa del secondo bebè ma, purtroppo, non aveva ricevuto alcun “trattamento di favore” durante la fila per pagare.

Durante quel momento, la donna aveva mostrato, appunto, la fila alla cassa facendo vedere, evidentemente, anche la cassiera e le persone davanti a lei.

Proprio quella cassiera, successivamente all’episodio, è stata sommersa dagli insulti e, per questo, ha deciso di rivolgersi alle autorità competenti e querelare la donna.

Arriva la querela

Come sottolineato da Open e anche da Fanpage, pare che la cassiera, dopo essere stata filmata dalla Nasti, sia stata oggetto di parole poco piacevoli e insulti. Per tale ragione ha optato per rivolgersi al suo avvocato, Mario Pinelli, per querelare per diffamazione l’influencer alla Polizia postale.

La cassiera avrebbe affermato di non essersi accorta che l’influencer incinta non aveva avuto la precedenza da parte degli altri clienti, perché impegnata alla cassa. Da quel momento si sarebbe sentita danneggiata dal video social della moglie di Zaccagni e ha deciso di passare alle vie legali.

Staremo a vedere quali saranno le evoluzioni del caso.

Di seguito anche un post Instagram relativo all’influencer: