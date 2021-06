Chiara Ferragni ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid e ha svelato ai fan la propria contentezza.

Chiara Ferragni ha annunciato via social di aver ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid e sui social ha confessato ai fan la propria gioia. L’influencer – durante questi quasi 2 anni di pandemia – si è mobilitata insieme al marito Fedez per fornire il proprio aiuto verso le persone in difficoltà e contribuendo a una generosa raccolta fondi che è servita ad ampliare il reparto di terapia intensiva del San Raffaele.

“Un momento così emozionante che sembrava così lontano e finalmente è successo: ricevere la mia prima dose di vaccino contro il Covid. Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale. Vacciniamoci tutti”, ha annunciato in un post via social Chiara Ferragni mostrandosi mentre riceveva la prima dose del vaccino.

Chiara Ferragni: il vaccino

Come molte altre celebrities anche Chiara Ferragni ha annunciato via social di aver ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. L’influencer ha confessato ai fan la proprio gioia e il proprio sollievo per questo primo passo “verso una vita normale”. Da quando in Italia è scoppiata l’emergenza Coronavirus l’influencer e suo marito sono stati in prima linea nel cercare di fornire il proprio aiuto con campagne ed appelli. La coppia ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro proprio per l’impegno con cui entrambi hanno contribuito durante l’emergenza sanitaria.

Oltre alla generosa raccolta fondi che ha consentito di ampliare il reparto di terapia intensiva del San Raffaele, Chiara Ferragni e Fedez sono stati anche contatti dall’ex premier Giuseppe Conte (cche ha chiesto loro d’incentivare l’uso delle mascherine tra i più giovani).

Le critiche verso l’Asl lombarda

Nonostante abbia in più d’un occasione dispensato il proprio aiuto nel pieno dell’emergenza sanitaria, l’influencer non ha mancato di criticare l’Asl lombarda per alcuni problemi organizzativi. Sui social lei stessa si è sfogata quando la nonna 90enne di Fedez è stata chiamata – in discreto ritardo – a sottoporsi al vaccino (solo dopo che lei e il rapper avevano sollevato il caso via social).