Chiara Ferragni ha partecipato al primo evento post Covid presso il Teatro alla Scala: al suo fianco ha voluto la mamma Marina Di Guardo.

La vita sta pian piano tornano alla normalità e i Vip riprendono in mano gli eventi mondani da dove li avevano lasciati: Chiara Ferragni ne è la prova. La moglie di Fedez ha partecipato alla prima manifestazione post Covid-19 presso il Teatro alla Scala, sfoggiando un abito in stile principessa. Al suo fianco, in questa importante occasione, ha voluto la mamma Marina Di Guardo.

Chiara Ferragni alla Scala: primo evento post Covid

Dopo aver ricevuto la sua prima dose di vaccino anti Covid-19, Chiara Ferragni si sente pronta per riprendere in mano la sua vita. L’imprenditrice ha inaugurato la ripresa degli eventi mondani partecipando ad una serata organizzata da Bvlgari presso il Teatro alla Scala di Milano. E’ in questa meravigliosa location che la maison di moda ha celebrato Magnifica, la sua nuova collezione di Alta Gioielleria. Per questa importante occasione, Chiara ha deciso di lasciare a casa Fedez e portare con sé la mamma Marina Di Guardo.

La Ferragni ha sfoggiato un bellissimo abito firmato Dior, in perfetto stile principessa. Un vestito sui toni dell’oro, appartenente alla collezione Autunno/Inverno 2020-21 del noto brand. Gonna lunga e sinuosa, con un corpetto decorato con delle corde in tinta: Chiara è davvero elegante e bellissima. Da tempo, ormai, l’imprenditrice si affida a Dior, che sa mettere in risalto il suo corpo alla perfezione. Per quanto riguarda gli accessori, la moglie di Fedez ha fatto onore a Bvlgari: borsetta gold della collezione Serpenti, prezioso collier in oro e diamanti e orecchini pendenti e super scintillanti.

Ecco alcune foto della serata condivise da Chiara su Instagram:

Chiara Ferragni alla Scala e Fedez a casa con i bambini

Era da più di un anno che Chiara non partecipava ad un evento mondano con i fiocchi. Forse, è proprio per questo motivo che ha deciso di lasciare Fedez a casa e portare con sé la mamma. Molto probabilmente, Federico Lucia non ha opposto resistenza a ha accettato con gioia di rimanere sul comodo divano della loro dimora con Leone e la piccola Vittoria. Di certo, la madre Marina Di Guardo è stata la compagna perfetta per una serata del genere. La donna, infatti, ha sfoggiato un bellissimo abito rosso fuoco firmato Atelier Emé. Un modello strapless in raso, con la gonna leggermente a campana e la stola abbinata. Ovviamente, anche lei ha completato l’outfit con accessori Bvulgari.