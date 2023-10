Novità sulle condizioni di salute di Fedez. A darle, sua moglie, Chiara Ferragni intercettata all’uscita dall’ospedale dai giornalisti.

Sono sicuramente ore di apprensione per le condizioni di salute di Fedez, ricoverato da qualche giorno al Fatebenefratelli di Milano. Non ci sono bollettini medici ma solo pareri e piccole dichiarazioni da parte della famiglia. Le ultime, sono quelle arrivate da Chiara Ferragni, moglie del rapper, intercettata dalla stampa verso l’ora di pranzo all’uscita dall’ospedale.

Come sta Fedez: parla Chiara Ferragni

Chiara Ferragni – Fedez

La Ferragni, senza fermarsi con i giornalisti appostati fuori dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano, ha comunque risposto brevemente a proposito della salute del marito.

“Come sta Fedez? Possiamo stare tranquilli?”, le è stato chiesto dai media. Chiara, dal canto suo, scortata da un uomo della sicurezza, ha risposto di fretta: “Sta meglio, grazie”.

Nessuna altra risposta da parte dell’imprenditrice digitale che ha scelto di andare avanti camminando verso la vettura che la attendeva, probabilmente, per fare ritorno a casa dai figli Leone e Vittoria che sicuramente saranno parecchio agitati per la situazione che si sta vivendo.

A tal proposito, per la famiglia Ferragnez, sui social, i gesti e i messaggi d’affetto si stanno moltiplicando ora dopo ora in attesa di avere, finalmente, buone notizie.

Nella notte, era stata ancora Chiara a parlare rispondendo ai tanti seguaci via social. Su X, la donna aveva scritto: “Vi leggo e vi sono grata”, facendo riferimento appunto ai parecchi post dedicati a lei e al rapper. Parole che fanno capire come l’affetto che sta arrivando a tutta la famiglia si senta e stia dando in qualche modo quel pizzico di forza in più per affrontare il tutto.

Non resta che aspettare ancora novità con la speranza che Federico possa uscire dall’ospedale e tornare alla sua vita di tutti i giorni.

Di seguito anche un post Instagram della coppia prima dell’improvviso problema di salute del rapper: