Chiara Ferragni e Fedez sono pronti per trasferirsi nella nuova casa. Per la prima volta l’influencer ha condiviso sui social le immagini del nuovo “nido d’amore” che accoglierà tutta la famiglia.

Si tratta di un grande appartamento nell’esclusiva zona City Life di Milano, poco distante dallo splendido attico dove Chiara Ferragni e Fedez vivono ora.

“L’appartamento in cui viviamo ora è in affitto”, aveva dichiarato Chiara Ferragni poco tempo fa “finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e pianificando tutto. È la casa dei sogni”.

La casa dei sogni dei Ferragnez è ancora in fase di costruzione. Sui suoi social Chiara Ferragni mostra un immobile ancora allo stato grezzo e scrive come didascalia: “Our new house is gonna be amazing!”. La nostra nuova casa sarà fantastica, commenta l’influencer. E a noi sembra già di vedere la meraviglia attraverso i suoi occhi, oltre la calce e la polvere dei lavori in corso.

La casa dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi i Ferragnez hanno ancora tutto il tempo per organizzare il trasloco al meglio.