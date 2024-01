Torna a sfoggiare i suoi super outfit Chiara Ferragni che sui social ha fatto partire anche una nuova “strategia anti insulti”…

Ancora al centro dello scandalo pandoro, Chiara Ferragni è tornata in modo regolare a pubblicare diversi contenuti sui social. L’ultimo, in modo particolare, ha destato molta curiosità. Non solo per il costo dell’outfit mostrato ma anche per quella che è sembrata ai più una nuova strategia per evitare insulti o, in generale, commenti di haters.

Chiara Ferragni, il costo del look e la strategia

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata sui social con un outfit da 7.200 euro. Ebbene sì! L’imprenditrice, al netto dello scandalo pandoro che l’ha coinvolta, ha ripreso a pubblicare con costanza i suoi classici contenuti, compresi quelli relativi ai suoi look.

L’ultimo è stato particolarmente interessante, non solo per il costo dei vari indumenti ma anche perché in tanti si sono accorti di quella che sembra essere la “nuova strategia anti insulti”.

La Ferragni, infatti, si è fatta vedere con una tutina nera con dettagli rosa confetto di un noto brand, dal valore di 400 euro, abbinata a un paio di stivali alti e neri in vernice. A completare il look, una borsa di una famosa casa di moda, dal prezzo esorbitante di 6.800 euro. Un outfit di lusso che non è passato inosservato ai suoi 24 milioni di followers.

Ma in realtà, quello che davvero non è sfuggito, è che, contrariamente al passato, la donna abbia preferito disabilitare i commenti al contenuto condiviso.

Si tratta di una mossa atta, con ogni probabilità, ad evitare frasi e insulti da parte di haters.

Nonostante il silenzio imposto, il post ha ottenuto oltre 400.000 like, dimostrando che la Ferragni ha ancora una fan base molto fedele e interessata alle sue scelte di stile.

Di seguito anche il post Instagram della donna: