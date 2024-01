Cosa avrà in mente Antonino Spinalbese? In queste ore l’hairstylist ha mostrato sui social un misterioso anello al dito…

Da una parte la presunta crisi, mai confermata in realtà tra Belen e Elio, con tanto di giallo sull’anello dell’argentina sparito. Dall’altra, l’ex della showgirl, Antonino Spinalbese che sui social ha mostrato proprio un prezioso gioiello al dito facendo pensare ad una nuova fiamma se non, addirittura, a delle nozze in arrivo…

Antonino Spinalbese e il mistero dell’anello

Antonino Spinalbese

Nelle scorse settimane, Spinalbese aveva fatto discutere relativamente alle vicende legate alla gestione di sua figlia Luna Marì e alla querelle con Belen Rodriguez. Ora, invece, l’uomo fa parlare per ben altre ragioni.

In modo particolare per il suo ritorno sui social in grande stile con tanto di anello al dito. L’hairstylist, infatti, è apparso con un brillante, all’apparenza femminile.

Non è chiaro il significato e, ovviamente, a chi appartenga il gioiello. Tutti i suoi seguaci e gli appassionati del gossip si stanno chiedendo chi sia il proprietario e quale sia la ragione per cui l’uomo lo abbia mostrato con orgoglio in una storia Instagram.

Qualcuno ha ipotizzato possa essere un ricordo del passato legato a Belen Rodriguez, altri, invece, l’hanno associato ad una presunta crisi proprio dell’argentina con il suo nuovo compagno Elio.

C’è chi, invece, ha optato per un’altra ipotesi, ovvero che Antonino abbia una nuova fiamma di cui ancora non si sa nulla.

Al momento non è dato saperlo ma certamente l’uomo sta facendo molto parlare anche nell’ottica, al momento veramente poco credibile, di un improvviso matrimonio con una donna misteriosa.

Staremo a vedere se l’ex gieffe vorrà dare, nelle prossime ore, qualche spiegazione. Solo il tempo dirà cosa sta succedendo nella vita dell’uomo.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’uomo che riguarda sua figlia Luna Marì: