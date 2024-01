La nota giornalista sportiva Paola Ferrari ha annunciato di doversi operare a causa di un tumore. Ecco come sta la donna.

Ancora un tumore, ancora un guaio di salute per Paola Ferrari. La giornalista sportiva ha annunciato di doversi operare, di nuovo, per un carcinoma basilare. La donna lo ha reso noto nel corso dell’intervista rilasciata a Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio’ che andrà in onda giovedì 25 gennaio su Rai 2.

Paola Ferrari e il tumore: “Devo operarmi”

Paola Ferrari

Nel corso dell’intervista che verrà trasmessa giovedì 25 gennaio, la Ferrari ha ammesso di dover fare i conti, ancora una volta, con un tumore, un cancro per la precisione.

“Ho avuto un cancro e anzi ti dico che ne ho un altro, molto piccolo, che è stato scoperto da poco e andrò a operarmi fra qualche giorno”, ha annunciato la donna. “Ma poi sarò comunque la domenica a condurre la mia trasmissione”, ha aggiunto con grande forza.

Entrando nel dettaglio del problema di salute, la giornalista di 90esimo Minuto ha detto: “È un carcinoma basilare, sempre sul viso. L’ho scoperto un mese e mezzo fa, ma è assolutamente allo stadio iniziale e quindi è molto meno drammatico di quello che ho già avuto. Si risolverà in un giorno. È piccolo piccolo e guarirò senza problemi. Non sono assolutamente qui a fare la vittima, ma lo racconto per dire che bisogna stare attenti: state attenti, state attenti, non finirò mai di dirlo”.

Il messaggio che la brava Paola ha voluto mandare a tutte le donne e in generale a tutte le persone è chiaro e semplice: “Dobbiamo fare prevenzione, sempre”.

“La volta scorsa non avevo fatto queste ricerche. Un dermatologo mi aveva detto che si trattava di un angioma, una cosa benigna, e ho fatto passare troppo tempo. Se avessi avuto un melanoma, non sarei qui a parlarne”.

Di seguito anche un post Instagram della giornalista: