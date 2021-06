Chiara Ferragni ha trascorso una giornata di puro divertimento con suo figlio Leone, che ha deciso di portare a Gardaland in compagnia di alcuni amici.

Insieme ad un gruppo di amici e alla sorella Francesca, Chiara Ferragni si è goduta un’intera giornata a Gardaland in compagnia di suo figlio Leone (che giunto il momento di tornare a casa si è addormentato tra le braccia della madre, distrutto). Insieme al suo primogenito l’influencer si è recata sulle giostre visibilmente entusiasta ed emozionata. La sua seconda figlia, Vittoria, è rimasta a casa col papà Fedez.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/chiaraferragni/?hl=it

Chiara Ferragni e Leone a Gardaland

Nelle sue stories via social Chiara Ferragni ha affermato di aver trascorso una “giornata perfetta” a Gardaland insieme a suo figlio, Leone Lucia Ferragni, che a marzo ha compiuto 3 anni. Mamma e figlio – insieme alla zia Francesca Ferragni e ad un gruppo di loro amici – si è concessa un giro sulle giostre e ha accompagnato il figlio per le varie attrattive del famoso parco. Il bambino a fine giornata si è addormentato tra le braccia della mamma, che ha ben presto fatto ritorno dalla sua piccola Vittoria (rimasta a casa col padre, Fedez).

I due figli

A pochi mesi dalla nascita della seconda figlia, Chiara Ferragni è già tornata ad occuparsi di alcuni impegni di lavoro, ma sui social non ha mai smesso di mostrarsi insieme ai suoi due bambini e alla sua famiglia (a cui è molto legata). La secondogenita dell’influencer è nata il 23 marzo 2021 e in poco tempo è già diventata una vera e propria star dei social.

Ora che la famiglia dei due vip si è allargata ulteriormente, Chiara Ferragni ha annunciato che cambieranno presto casa: i due hanno infatti acquistato un appartamento a City Life. “Abbiamo comprato la nostra prima casa insieme famigliare, qui a Milano. Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e stiamo pianificando tutto”, ha dichiarato via social Chiara Ferragni.

