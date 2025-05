Chiara Ferragni si confessa in lacrime nel podcast della sorella Valentina: “Un anno durissimo, ma la mia famiglia mi ha salvata”.

Per Chiara Ferragni questo non è stato un anno facile, a partire dallo scoppio del “pandoro-gate” fino alla tormentata rottura con l’ex marito Fedez, oltre alla recente rottura con Giovanni Tronchetti Provera. Nonostante le difficoltà, l’influencer ha spesso preferito il silenzio, ma a distanza di mesi ha scelto di dire la sua. Infatti, durante l’ultima puntata del podcast “Storie Oltre Le Stories”, condotto da Valentina Ferragni, Chiara Ferragni si è lasciata andare a una toccante confessione che ha commosso il pubblico. Scopriamo che cosa ha raccontato.

Chiara Ferragni senza filtri: “Anno di m*rda”

L’influencer e imprenditrice ha raccontato, tra le lacrime, quanto sia stato difficile l’ultimo anno per lei, segnato da problemi giudiziari, tensioni lavorative e, soprattutto, dalla fine del suo matrimonio con Fedez.

Parlando alle sorelle Valentina e Francesca, Chiara ha dichiarato: “Questo anno è stato la m*rda più m*rda assoluta, soprattutto nei primi quattro mesi. Se non ci foste state voi e la mamma, non so come ne sarei uscita“.

Qui il video del podcast.

Chiara Ferragni ha accennato anche al tema delle relazioni tossiche, affermando che tutte le sorelle hanno vissuto esperienze dolorose in passato. Il riferimento, seppur velato, è sembrato chiaro: anche il suo matrimonio con Fedez ha avuto lati oscuri, probabilmente mai completamente emersi pubblicamente.

Ha alluso inoltre a segreti e tradimenti, riaccendendo i riflettori su figure già finite nel gossip, come Angelica Montini, alimentando nuovi interrogativi tra i fan.

Chiara Ferragni e il ruolo della famiglia

Chiara ha sottolineato più volte il ruolo fondamentale della famiglia: “Il supporto che mi avete dato è stato essenziale. In quel momento non riuscivo a vedere nessuna luce, e voi siete state il mio faro“.

Malgrado tutto, ha riconosciuto che questo anno le ha portato anche qualche beneficio, come la liberazione da dinamiche sbagliate: “Mi ha liberato di tante cose sbagliate per me“.

In chiusura, Chiara ha espresso la sua frustrazione per l’attenzione costante dei media: “Quando il gossip è su di me non mi piace, ha rotto. Da 1 a 5 direi che ha rotto 2,5“.