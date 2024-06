Potrebbe aver detto addio alla tata Chiara Ferragni che nelle ultime apparizioni social si è mostrata in versione decisamente più casalinga…

Momento di quiete apparente per Chiara Ferragni che, dopo lo scossone per il noto caso del pandoro e la crisi ormai diventata “separazione” da Fedez, sembra voler dare un’immagine di sé diversa dal passato. L’imprenditrice digitale, infatti, ultimamente è parsa, ai più attenti, “diversa”. Nelle ultime stories social addirittura in versione “casalinga” tanto da far ipotizzare ad un addio alla tata.

Chiara Ferragni in versione casalinga

Chiara Ferragni

Come detto, negli ultimi giorni, molti fan della Ferragni hanno notato in lei un certo cambiamento. Dopo le note vicende che l’hanno vista coinvolta, sia a livello professionale che privato, la donna sembra intenzionata a dare di sé una nuova immagine, decisamente più vicina alla realtà e, nel caso specifico delle ultime ore, più “casalinga”.

Infatti, come messo in evidenza anche da Today, nella serata di ieri, la bella Chiara si è mostrata con grande orgoglio ai fornelli della sua cucina intenta a preparare un risotto asparagi e speck. Con gioia, la donna ha mostrato il risultato del suo lavorare trai i fornelli e ha scritto: “Fatto con amore” con tanto di emoticon con i cuori ad evidenziare il tutto.

Addio alla tata?

Fin qui nulla di strano. O meglio. La Ferragni raramente si era mostrata prima di adesso in cucina e, nelle rare volte che lo ha fatto, il risultato non era stato ottimale. Today ha ipotizzato, sempre con i dovuti punti interrogativi del caso, se in casa di Chiara si sia deciso di dare un tagli allo staff e di conseguenza di dire addio alla tata. Chi lo sa. Staremo a vedere se l’imprenditrice digitale continuerà in questa sua nuova veste. Sembra difficile, però, che la donna abbia potuto rinunciare a tutte le persone che le davano una mano, tra casa, figli e lavoro.