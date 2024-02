Aria di cambiamento per Chiara Ferragni che sembra intenzionata a modificare il proprio look. Ecco la richiesta ai seguaci.

Novità in arrivo per Chiara Ferragni? Molto probabile. Infatti, l’imprenditrice digitale, molto chiacchierata nelle ultime ore per la sua presunta crisi con il marito Fedez, si è mostrata su Instagram chiedendo aiuto ai fan a proposito di un cambio look. Nel dettaglio un cambio di colore ai capelli…

Chiara Ferragni, cambio look in arrivo?

Chiara Ferragni

Attraverso un post e poi alcune stories su Instagram, la Ferragni ha mostrato l’intenzione di optare per un cambio look. In realtà per un cambio di colorazione dei capelli.

La sua indecisione l’ha portata a farsi aiutare a prendere questa decisione dai suoi seguaci. L’imprenditrice digitale ha invitato il pubblico ad esprimere la propria opinione.

La scelta era tra due opzioni: il colore naturale, un biondo rame e più scuro, oppure un colore ben diverso, ovvero l’attuale biondo più acceso. Al momento non è dato sapere se la donna sia prossima a stravolgere il proprio look ma le intenzioni sembrano essere queste.

Va detto che tra i commenti al post condiviso dalla donna, i tantissimi seguaci si sono espressi senza una particolare preferenza. Quasi tutti, infatti, le hanno risposto che in ogni modo risulta essere molto bella.

Di seguito anche il post Instagram da cui è poi partita la richiesta di consiglio ai fan:

Mistero sulla presunta crisi con Fedez

Questa “aria di cambiamento” rientra, tra le altre cose, in una serie di recenti gesti e situazioni che stanno alimentando le voci di crisi tra la Ferragni e Fedez. I due, secondo alcuni rumors, starebbero affrontando un momento difficile nel loro matrimonio anche se nessuno dei due ha mai confermato questa cosa.

Nelle scorse giornate, l’imprenditrice si era mostrata, solo momentaneamente, senza fede al dito. Inoltre aveva anche deciso di modificare la sua foto profilo su Instagram “dimenticandosi” proprio del marito e scegliendo uno scatto solo con i figli, Leone e Vittoria.