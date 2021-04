Chiara Ferragni ha lanciato una nuova borraccia di lusso sul mercato ed è subito boom di vendite, articolo sold out in soli 50 minuti.

L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni proprio come il Re Mida che con il suo proverbiale tocco d’oro, sa trasformare qualsiasi cosa faccia in un vero successo, l’ultimo? Una nuova borraccia di lusso andata già sold out in brevissimo tempo. L’influencer e blogger italiana ha infatti lanciato sul mercato il prodotto firmato “Chiara Ferragni Brand” e realizzato in collaborazione con 24 Bottles il noto marchio specializzato in borracce termiche, ma dopo soli 50 minuti, l’articolo è diventato già sold out. Ecco quanto costa e dove è possibile acquistarlo.

Quanto costa la borraccia di Chiara Ferragni?

Ha registrato il tutto esaurito in meno di un’ora la borraccia di lusso firmata Chiara Ferragni Brand. “Bottiglia termica riutilizzabile in acciaio inossidabile che mantiene le bevande fredde per 24 ore e calde per 12 ore. Il pattern glitterato e l’iconico eyelike rosa, la rendono l’accessorio estivo perfetto.” Questa è la descrizione che appare sul sito Chiara Ferragni Collection.it dove è in vendita la borraccia al costo di 39 euro.

La borraccia di lusso di Chiara Ferragni piace?

La stessa Chiara Ferragni, direttamente dal suo account Instagram, ha poi ringraziato i suoi followers per aver subito apprezzato il suo nuovo prodotto eppure, come spesso accade, non tutti hanno mostrato parere favorevole per la stilosissima borraccia ed anche per il suo costo. Diversi sono stati i commenti al cetriolo apparsi proprio sotto il post della bella influencer, perché se da una parte qualcuno ha scritto:

“Comprata !!!! È bellissima” – “Un giorno sarà mia! Mi piace!” qualcun’ altro ha invece così replicato: “Ma veramente c’è gente che sbava dietro una borraccia….”– “Da Decathlon la trovo a 2 euro. E bevo ugualmente. Salutoni”.