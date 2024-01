Caos sul web dove il pandoro Balocco di Chiara Ferragni e altri gadget sono stati messi in vendita a cifre altissime. Cosa sta succedendo.

Mentre il caso del pandoro Balocco sta mettendo sempre più in crisi Chiara Ferragni, sul web si sta scatenando un particolare fenomeno che, ancora adesso non trova una spiegazione completa. I vari oggetti dello scandalo, infatti, dolce compreso, ma anche il fiocco della confezione e la bambola Trudi dell’influencer sono stati messi in vendita da tantissimi utenti su varie piattaforme. Le cifre? Davvero assurde.

Chiara Ferragni, prezzi boom per pandoro e altri gadget

Chiara Ferragni

Facendo un giro sulle varie piattaforme di vendita online tra cui subito.it e Ebay è stato possibile accorgersi di un incredibile fenomeno che riguarda non solo il pandoro Ferragni-Balocco ma anche altri gadget che fanno riferimento all’imprenditrice digitale.

Fin qui nessun problema, o quasi, ovviamente, se non fosse che il dolce dello scandalo e gli altri oggetti tra cui la sua bambola Trudi siano stati messi all’asta per cifre altissime.

Alcuni utenti stanno vendendo il pandoro, per giunta scaduto, da una base di 250 euro fino a 599 euro! Anche il fiocco rosso della confezione originale è stato messo, in modo separato, in vendita a 100-150 euro.

Come se non bastasse, come detto, anche la bambola Trudi che rappresenta l’influencer ha subito lo stesso trattamento. In questo caso, però, la cifra è decisamente più elevato con qualcuno che ha azzardato a metterla in vendita a ben 2000 euro.

Gli annunci si sono moltiplicati nel giro di qualche ora e, al momento, non pare esserci una reale motivazione. Da capire se ci sarà qualche particolare collezionista disposto a pagare queste cifre per avere tutti i pezzi “dello scandalo” nella sua speciale bacheca o se tale fenomeno resterà solo un modo per far parlare ancora della vicenda.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda il pandoro in questione, quello dello scandalo: