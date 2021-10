Chiara Ferragni ha recentemente viaggiato a bordo dell’Orient Express, celebre treno extra lusso, documentando il tutto attraverso numerosi post sul suo profilo di Instagram.

Chiara Ferragni è riuscita a realizzare uno dei suoi sogni nel cassetto: un viaggio a bordo dell’Orient Express, il treno extra lusso composto da 17 carrozze eleganti e sfarzose arredate in pieno stile vittoriano. L’influencer originaria di Cremona, infatti, ha potuto godersi una vera e propria “crociera su binari” mentre si avvicinava a Parigi, la sua destinazione finale. Come di consueto, la Ferragni ha pensato bene di condividere le gioie del viaggio con i suoi follower, documentando il tutto con numerosi post pubblicati sul suo profilo Instagram.

Le foto della Ferragni, tuttavia, non forniscono che un assaggio dell’esperienza complessiva sull’Orient Express, che di fatto è un vero e proprio hotel di lusso su binari. Cabine incredibilmente eleganti, assistenza 24 ore su 24, escursioni e visite guidate nelle città attraversate, pasti di una qualità eccezionale, sala bar con pianista e soprattutto il dress code obbligatorio: giacca e cravatta (con smoking a cena) per gli uomini, abbigliamento rigorosamente formale. Se vi state chiedendo quanto può costare un viaggio del genere, è presto detto: la tratta più economica, quella Parigi-Londra, costa 800 euro a testa. Quella Venezia-Parigi (ossia quella percorsa da Chiara Ferragni), invece, ha un prezzo di 2500 euro per persona.