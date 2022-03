Nel 2022 sono stati ospiti di Verissimo per raccontare la loro storia straordinaria, e ora vi sveliamo di più sulla loro biografia! Ecco chi sono davvero Mirko e Valerio, i violinisti bambini che con la loro musica hanno conquistato anche le star (in un viaggio di note dalla Sicilia al resto del mondo!)…

Mirko e Valerio sono siciliani, originari della provincia di Agrigento, e sono fratelli gemelli! Il loro talento al violino e la loro simpatia hanno conquisto il mondo intero, e sono approdati persino nel salotto del celebre show americano di Ellen DeGeneres!

Vivono a Porto Empedocle, nell’Agrigentino, e sono diventi delle vere e proprie celebrità sui social con la loro musica!

Appena 12enni, nel 2020 i gemelli violinisti siciliani hanno conquistato i Coldplay e le tv di tutto il mondo a partire da una performance pubblicata sul web durante il lockdown per l’emergenza Covid. La loro cover di Viva la Vida li ha visti arrivare fino all’incredibile proposta del celebre gruppo di Chris Martin: suonare insieme! Da lì al primo disco a Los Angeles, The violin twins, il passo è stato breve…

La storica band britannica ha amato così tanto il loro talento di musicisti da condividere il loro video sui social, infiammando i fan di Mirko e Valerio via Twitter e Instagram!

– In pochissimo tempo i due “baby violinisti” siciliani hanno guadagnato un seguito imponente sui social, che conta decine di migliaia di follower!

– Dopo il successo online, hanno firmato un contratto con l’etichetta discografica Warner Music Italy!

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram