Band di origini danesi che ha spopolato in tutto il mondo con il brano Barbie Girl: scioltisi nel 2001, gli Aqua sono tornati insieme qualche anno più tardi con altri successi.

Lene Nystrøm, Søren Rasted e René Dif sono i componenti della band Aqua, formatasi alla fine degli anni Ottanta. Del gruppo faceva inizialmente parte anche Claus Norreen, specializzato nell’uso della tastiera e del drum machine, che ha scelto di distaccarsi dal gruppo nel 2016. Il periodo di maggiore successo della band risale agli anni Novanta con il brano Barbie Girl cui hanno fatto seguito altre hit internazionali.

La biografia e la carriera degli Aqua

La band è nata nel 1989 quando Claus Norreen e Søren Rasted si sono uniti artisticamente per formare il gruppo Joyspeed cui si sono uniti, più tardi, anche René Dif e Lene Nystrøm.

Insieme hanno lavorato alla realizzazione della colonna sonora del film danese Fraekke Frida e hanno pubblicato il singolo Itsy Bitsy Spider, senza però ottenere grande successo.

Abbandonata la piccola etichetta discografica, la band ha firmato un contratto con la Universal e ha cambiato nome e stile musicale virando verso la musica eurodance, europop e dance pop.

Risale al 1997 il brano Barbie Girl con cui gli Aqua hanno raggiunto il successo planetario, ottenendo enorme riconoscimento anche per altri brani contenuti nell’album Aquarium. Tra questi si annoverano le canzoni Doctor Jones, Lollipop (Candyman), Good Morning Sunshine e Turn Back Time.

In seguito al successo, la band ha deciso di ritirarsi per dedicarsi alla scrittura, salvo poi tornare sulle scene musicali nel 2000, ma senza ottenere lo stesso clamore degli anni precedenti.

Nel 2001 hanno quindi annunciato la separazione e l’inizio delle carriere da solisti per i componenti del gruppo.

In seguito ad una reunion, il gruppo si è ricongiunto nel 2007 ed è tornato a suonare con il nome di Aqua con il brano Back to the 80’s.

Nel 2011 sono tornati sulle scene con il singolo How R U Doin?, a cui è seguito il terzo disco di inediti, Megalomania.

La prima esibizione post reunion degli Aqua risale al settembre 2016, mentre nel 2021 hanno inciso la cover di I Am What I Am in occasione dell’Europride 2021 di Copenaghen.

La vita privata degli Aqua

Della vita privata dei componenti degli Aqua si sa molto poco. In seguito alla separazione della band la cantante Lene ha continuato a lavorare come solista, ma senza troppo successo, mentre Søren ha fatto parte del gruppo Lazyboy.

La cantante Lene Nystrøm e il produttore Søren Rasted, invece, si sono sposati pochi mesi dopo lo scioglimento degli Aqua.

3 curiosità sugli Aqua

– Il loro stile musicale è stato definito bubblegum dance

– In seguito al brano Barbie Girl, la casa produttrice della bambola ha contestato alla band l’uso del marchio senza autorizzazione e il contenuto della canzone

– La separazione degli Aqua pare sia stata dovuta all’incapacità di realizzare successi simili all’album Aquarium

