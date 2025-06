Chi può batterci? su Rai 1: cosa vince chi trionfa nel game show di Marco Liorni

Cosa vince che trionfa nel game show Chi può batterci? In onda su Rai 1, vede Marco Liorni nei panni di conduttore e giocatore.

In onda su Rai1, il game show Chi può batterci? è l’ennesima sfida vinta di Marco Liorni. Un format avvincente, in cui a sfidarsi sono personaggi famosi e gente comune. Ma cosa vince chi riesce a sbaragliare la concorrenza? Il jackpot è in gettoni d’oro.

Chi può batterci? su Rai 1: cosa vince chi trionfa nel game show

La nuova edizione di Chi può batterci?, programma di Rai1 condotto da Marco Liorni, è composta da tre puntate. L’appuntamento, per gli appassionati del game show che ha debuttato in tv lo scorso settembre, è per il 7, il 14 e il 21 giugno 2025. Il format, realizzato dalla televisione di Stato in collaborazione con Blu Yazmine, vede sfidarsi una squadra di Vip con gli spettatori presenti in studio in una serie di prove che riguardano intelligenza, abilità e cultura generale. Ma cosa vince chi riesce a trionfare?

Per quanto riguarda i Vip, sappiamo che nella prima puntata di Chi può batterci?, in onda su Rai1 sabato 7 giugno, sono stati schierati: Massimo Ghini, Gloria Guida, Francesca Manzini, Natasha Stefanenko e Max Tortora. A loro si aggiunge Liorni, che veste sia i panni di conduttore che quelli di giocatore. Gli spettatori sfidanti, invece, sono 101.

Chi trionfa conquista un jackpot che verrà erogato in gettoni d’oro entro sei mesi dalla conclusione del game show. Come sottolineato nel comunicato Rai, i monili hanno un peso e una purezza variabile e il loro valore “è rappresentato dal prezzo di mercato corrisposto per il loro acquisto, il quale è influenzato dalla quotazione dell’oro, alla data della richiesta della fornitura da parte della competente Direzione di RAI, ma non coincide con essa“.

I premi del game show Chi può batterci?

Chi vince il game show Chi può batterci? può portare a casa un jackpot dal valore variabile. Non solo per quel che riguarda la quotazione dell’oro, visto che il montepremi è in gettoni, ma anche in base ai premi che vengono assegnati nel corso del gioco. Si va da 0 euro a 25mila euro, poi bisogna valutare eventuali bonus che vanno da 10mila a 35mila euro.