Maurizio Bolle era il fratello gemello dell’étoile Roberto, portato via da un attacco cardiaco a soli 36 anni: i due erano molto legati.

Il lavoro ha riservato tantissime soddisfazioni a Roberto Bolle. Che, dal momento in cui, 15enne, venne notato da Rudolf Nureyev spiccò definitivamente le ali. In una carriera dove ha avuto pure il coraggio di rischiare, come quando, dopo aver frequentato la scuola del Teatro alla Scala, lasciò il ruolo di primo ballerino per il gusto di mettersi in gioco. E lì la vita gli sorrise. Ma non si può dire altrettanto in merito alla sfera privata, segnata inevitabilmente dalla perdita del fratello gemello, Maurizio Bolle. Da tempo soffriva di problemi di cuore, tuttavia la notizia fu comunque scioccante, visto che sembrava si fosse ripreso abbastanza bene. Ecco chi era e quale professione esercitava.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Maurizio Bolle: la biografia e la carriera

Roberto Bolle

Nato il 26 marzo 1975 a Casale Monferrato, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, non aveva tanto in comune con Roberto. Fisicamente gli somigliava poco e portava gli occhiali, inoltre scelse di intraprendere tutt’altro percorso professionale. Si era laureato in economia, con un master di business administration a Parigi, e operava in ambito finanziario. Nel luglio 2011 morì proprio nella capitale francese, dove aveva trovato occupazione.

Le volte che poteva si godeva qualche trasferta e qualche spettacolo di Roberto: “Quando possiamo andiamo a vederlo ballare, soprattutto la mamma – raccontò a Quotidiano.net -. Non sempre certo, la sua carriera è veramente impegnativa”. Alla scomparsa aveva appena 36 anni. Purtroppo, fu vittima di un arresto cardiaco e per i medici non vi fu nulla da fare, se non constatarne il decesso. Cinque anni dopo, il 22 ottobre 2016, si sarebbe spento il padre Luigi.

Maurizio Bolle: la vita privata

Tolta la città di residenza, che per l’appunto era Parigi, non sappiamo praticamente nulla riguardo al privato. Non se avesse o meno una relazione in corso. Sconosciuto anche il patrimonio.

Riproduzione riservata © 2021 - DG