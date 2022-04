Lorella Cuccarini è famosissima, ma non tutti conoscono la storia delle sue origini e dei genitori, Maria Persili e Vero Cuccarini. Scopriamo di più…

Maria Persili e Vero Cuccarini sono la mamma e il papà di Lorella Cuccarini. La loro non sarebbe stata una storia sempre facile, e alla fine hanno divorziato. Partiamo alla scoperta della biografia e della vita privata dei genitori della showgirl e conduttrice.

Chi sono i genitori di Lorella Cuccarini?

Maria Persili e Vero Cuccarini sono i genitori di Lorella Cuccarini e non tutti conoscono la loro storia, nonostante la figlia sia famosa e spesso i riflettori siano puntati sul suo mondo e sulla sua vita privata. La madre, Vera Persili, a cui Lorella Cuccarini è sempre stata legatissima, lavorava come sarta mentre il padre, da cui avrebbe divorziato dopo diversi anni di matrimonio, faceva il ragioniere.

Lorella Cuccarini

La vita privata dei genitori di Lorella Cuccarini

Sul fronte vita privata, i genitori di Lorella Cuccarini si sarebbero separati quando lei aveva 10 anni. Sarebbe cresciuta con la madre, perdendo un po’ i contatti con il padre che, nel 1975, si sarebbe allontanato dalla famiglia. Oltre a Lorella Cuccarini, classe 1965, Maria Persili e Vero Cuccarini hanno avuto altri due figli: Roberto e Maria Luisa Cuccarini.

Nel 2002 la famiglia è stata colpita dal lutto per la morte della madre di Lorella Cuccarini. Maria Persili si è spenta all’età di 65 anni e la figlia ha descritto così il dramma della perdita: “Aveva 65 anni, il momento in cui potevamo regalarle un po’ di tranquillità, di serenità, il piacere di fare la nonna. Credo che lei sarebbe contenta di come ho cresciuto i miei figli. Ho messo in pratica tanti suoi insegnamenti“.

Secondo quanto raccontato dalla stessa showgirl e conduttrice, la scomparsa della mamma di Lorella Cuccarini sarebbe avvenuta nel giorno di Pasquetta e ha rappresentato un momento di dolore immenso per la sua famiglia. A lei, in un post sui social, aveva dedicato un pensiero dolcissimo nel rimpianto di non averla avuta al suo fianco a gioire dei nipoti che crescono…

