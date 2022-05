Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Edi Aringhieri, la madre di Andrea Bocelli che è stata la prima a credere nelle sue capacità.

Edi Aringhieri è nota al grande pubblico per esser stata la madre del famoso cantante italiano Andrea Bocelli. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua incredibile storia, a partire dal dramma della malattia di suo figlio e dalla sua decisione di tenerlo nonostante ciò che le avevano suggerito i medici.

Andrea Bocelli

Chi era Edi Aringhieri, madre di Andrea Bocelli

Classe 1938 e originaria di Pisa (ha vissuto gran parte della sua vita a Lajatico, sulle colline di Pisa), Edi Aringhieri è stata la mamma del celebre tenore italiano Andrea Bocelli. Insieme a suo marito Alessandro Bocelli (scomparso nel 2000) gestiva un’azienda agricola. La donna è stata la prima a credere nel talento di suo figlio Andrea, e sarebbe stata lei ad accompagnarlo quotidianamente all’Istituto musicale Pietro Mascagni di Livorno (poi diventato conservatorio). Edi Aringhieri è rimasta a vivere a Lajatico dopo la morte di suo marito ed è lì che è scomparsa il 29 maggio 2022.

Edi Aringhieri: la vita privata

Edi Aringhieri è stata sposata con Alessandro Bocelli, padre di suo figlio Andrea e del suo secondo figlio, Alberto. I due hanno vissuto insieme la loro vita a Lajatico, sulle colline della Toscana.

La donna ha spesso parlato del rapporto speciale con suo figlio Andrea e ha rivelato di essere a conoscenza del glaucoma che lo avrebbe reso cieco fin da quando era incinta di lui. “I medici mi consigliarono di abortire perché mio figlio sarebbe nato con una malattia congenita che gli avrebbe causato via via una progressiva perdita della vista. Ma io scelsi di andare avanti ed è grazie alla mia volontà se oggi il mondo conosce la voce di Andrea Bocelli”, ha confessato la donna a Domenica In.

Nell’annunciare la sua scomparsa, Andrea Bocelli e il suo staff hanno pubblicato una foto della donna nel vigneto di famiglia e hanno scritto: “Mancherà tantissimo ai suoi cari e a tutti noi. Ha lasciato la sua casa terrena dopo una lunga e straordinaria vita per raggiungere il suo amato marito, Sandro, in Paradiso”.

Edi e suo marito avevano avuto insieme due figli: Andrea Bocelli e suo fratello Alberto (che lavoro nell’azienda di famiglia).

Edi Aringhieri: chi era il marito Alessandro

Non si sa molto del marito di Edi Aringhieri, Alessandro, ma è noto che i due gestissero insieme una produttiva azienda agricola a Lajatico. L’uomo è scomparso nel 2022 e suo figlio Andrea Bocelli gli ha dedicato la canzone A mio padre.

Edi Aringhieri: le curiosità

– Ha sempre creduto nell’eccezionale talento di suo figlio, Andrea Bocelli, che ha incoraggiato a studiare musica.

– Ha dichiarato di aver avuto un presagio positivo dopo aver visto una grande colomba bianca dalla finestra dell’ospedale in cui era ricoverata dopo la nascita di suo figlio Andrea Bocelli.

– Era molto legata ai suoi nipoti: Matteo, Virginia e Amos.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG