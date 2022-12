Impossibile riconoscerla: Viviana Stucchi è già apparsa in tv, ma era ancora uno scricciolo. Ecco chi è la concorrente di The Voice Senior.

Anche se il nome probabilmente vi sembrerà sconosciuto, siamo sicuri che Viviana Stucchi è stata una delle voci della vostra infanzia. In pochi la ricordano, ma prima di arrivare a The Voice Senior ha già avuto successo in una trasmissione musicale, quando era ancora piccolissima. Ebbene sì: è stata la giovane vincitrice dello Zecchino d’Oro nel 1964. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Viviana Stucchi, la biografia

Nata a Bernareggio (in provincia di Monza e Brianza) il 10 ottobre 1957, sotto il segno zodiacale della Bilancia, Viviana Stucchi ha avuto un’infanzia ricca di avvenimenti che hanno segnato per sempre la sua vita. Dotata di una splendida voce, all’età di appena 7 anni ha calcato il palco della sesta edizione dello Zecchino d’Oro, vincendo la manifestazione con il brano Il pulcino ballerino, divenuto un grande successo – venne addirittura chiamata in Germania a cantarlo.

In seguito, la sua carriera musicale è stata breve, ma intensa. Nel 1965 Viviana ha infatti partecipato al Festival Internazionale dei Ragazzi di Sanremo, intonando la canzone Il ritratto della mamma e vincendo anche in quell’occasione. Tuttavia, ben presto la sua strada ha preso una direzione decisamente diversa. Ha studiato ed è diventata insegnante di educazione fisica presso la scuola media di Mezzago, in Lombardia.

Ma l’amore per la musica non si è mai spento: Viviana è tornata in televisione nel 2011 come ospite di Attenti a quei due – La sfida, cantando Il pulcino ballerino assieme a Fabrizio Frizzi. E nel 2020 ha deciso di rimettersi in gioco, partecipando a The Voice Senior e conquistando il rapper Clementino con il suo talento naturale – che, tra l’altro, ha trasmesso a suo figlio…

La vita privata di Viviana Stucchi

Se sulla vita sentimentale di Viviana non sappiamo molto (non conosciamo l’identità di suo marito, e a dir la verità non sappiamo neppure se sia sposata), tuttavia qualche dettaglio in più emerge dal suo profilo Instagram. Donna affascinante e dai mille interessi, condivide infatti molte splendide foto, tra cui alcune in cui compare accanto a suo figlio.

I più attenti avranno riconosciuto in lui Luca Vismara: il giovane cantante ha partecipato alla 17esima edizione di Amici e, pur non riuscendo ad accedere al serale, aveva decisamente fatto colpo sul pubblico. Nel 2019, il ragazzo è entrato a far parte del cast dell’Isola dei Famosi, arrivando in terza posizione.

3 curiosità su Viviana Stucchi

-Come lei stessa ha rivelato, da bambina ha vissuto una grande emozione: ha non solo conosciuto Mina, ma è stata addirittura tra le sue braccia per cantare una canzone insieme.

-Ha lavorato con Cino Tortorella quando aveva appena 18 anni.

-A quanto pare, è una gran tifosa dell’Inter.

